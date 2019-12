«Le design graphique, ça bouge!» nous fait revivre 50 ans de créativité

Du 28 novembre 2019 au 8 février 2020

Le Centre de design de l’UQAM propose l’exposition Le design graphique, ça bouge!, un panorama exceptionnel du design graphique québécois à travers les réalisations d’une cinquantaine de ses meilleures agences, dont une majorité compte des diplômés de l’UQAM. Art appliqué, art de commande, le design graphique n’en demeure pas moins un art à part entière, dont les manifestations multiformes se déploient au cœur de notre quotidien. Les projets retenus pour cette exposition le démontrent avec éclat.

Domaine de création en pleine ébullition, le design graphique a vu ses possibilités exploser avec l’évolution des moyens technologiques. C’est un secteur qui évolue et se transforme à grande vitesse, tout en intégrant de plus en plus d’images en mouvement. Au 21e siècle, Le design graphique, ça bouge!

L’exposition

L’exposition illustre les divers aspects de cette évolution à travers les nombreuses déclinaisons du design graphique appliqué au multimédia : sites web, jeux vidéo, génériques de films et d’émissions de télévision, animations publicitaires. Le design graphique comme élément d’architecture urbaine est également représenté : signalétique, parcours multimédias, projections murales, etc. Finalement, on y trouve une sélection des meilleurs projets imprimés des dernières décennies : livres, journaux, brochures, affiches, emballages et autres images de marque.

50 ans de créativité en design graphique

Montée à l’occasion du 50e anniversaire de l’UQAM, l’exposition offre aussi une mise en perspective des développements les plus significatifs dans le domaine à partir de quelques productions ayant marqué l’histoire du graphisme au Québec durant les cinq dernières décennies. Trois courts reportages vidéos, réalisées par La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec, complètent l’exposition en donnant accès aux coulisses de la création en design graphique.

L’exposition est également accompagnée d’un livre du même titre, Le design graphique, ça bouge!, publié aux éditions Somme toute, qui trace le portrait d’une cinquantaine des meilleures agences et designers au Québec. Il sera vendu au prix de 35$ pendant l’exposition au Centre de design de l’UQAM.

Biographie du commissaire Marc H. Choko

Marc H. Choko est professeur émérite à l’École de design de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), où il enseigne depuis 1977. Il a été directeur de recherche à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) Urbanisation, Culture et Société de 1985 à 2005. De 1999 à 2008, il dirige le Centre de design de l'UQAM. Diplômé en architecture de l’Université de Montréal (1973), il détient également une maîtrise en aménagement de cette même université (1976) et un doctorat en urbanism.

Marc H. Choko est l’auteur de nombreux rapports, articles et ouvrages sur le développement urbain et les questions de logement, sur les scènes nationale et internationale – notamment la Chine, où il a été consultant et professeur associé de 1991 à 2000. Passionné par les affiches, il les collectionne depuis le milieu des années 1960, puis entreprend des recherches, notamment sur leur production au Québec et au Canada. Il commence à organiser des expositions, dont plusieurs à titre de commissaire, et à publier de nombreux ouvrages, dès le début des années 1980.

De 2008 à 2018, il a été en charge du cours Design graphique et culture à l’École de design de l’UQAM. Cette exposition est l’aboutissement d’une longue réflexion issue de ces 10 ans d’enseignement partagés avec un grand nombre de designers graphiques invités.

Le Centre de design de l’UQAM

«Le design graphique, ça bouge!»

nous fait revivre 50 ans de créativité

www.centrededesign.com