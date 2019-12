Retrouver l’esprit du Loft

L'atelier BOOM-TOWN a profité du réaménagement de ce loft situé dans un bâtiment industriel aux abords du marché Atwater à Montréal pour faire une seconde transformation de cette ancienne usine, convertie en habitation dans les années 1980.

Le nouvel aménagement décloisonne l'espace afin de mieux apprécier le volu-me d'origine avec ses deux grands murs de maçonnerie, sa structure d'acier et une hauteur sous plafond importante.

Les matières d'origine (briques, bois de charpente, acier) sont agencées avec de nouveaux finis dans le même esprit "industriel": comptoir en béton, revêtement intérieur en panneaux de béton, acier brut, etc. Les nouvelles lignes sont sobres et épurées afin que l'ancien révèle le nouveau, dans un ensemble où tout est mis en valeur par les jeux de composition. Ce lieu chargé d’histoire a subi de nombreuses métamorphoses au fil des années par son changement d'usage et par la modification de son aménagement. Cette dernière transformation permet de mieux exprimer l'esprit du lieu d'origine tout en étant totalement adapté à son nouvel usage et à son époque.

En débutant le projet de rénovation, les clients n’avaient pas encore d’enfants. La fin des travaux de la première phase devait coïncider avec l’arrivée de leur première fille. Plusieurs mois plus tard et une fois la deuxième phase complétée, ils ont maintenant trois enfants. Le besoin de repenser les espaces ne pouvait être plus pertinent.

Dans la nouvelle cuisine, l’immense îlot installé au centre devient le cœur des espaces de vie. Les surfaces de comptoir en béton coulé et en quartz déterminent les zones de préparation des repas et de dégustation de vin pour le coin-bar. Les armoires en noyer sont surplombées par un mur en panneau de béton.

Pour accéder à la mezzanine, les deux volées de l’escalier ont été séparées par un mur qui devient la surface multimédia du séjour où les équipements électroniques sont discrètement installés et parfois dissimulés. Cette reconfiguration de l’escalier permet de redéfinir le séjour.

La mezzanine devient la zone d’intimité de la chambre des maître, avec une chambre principale et un espace détente avec foyer et télé. Un puits de lumière illumine l’espace. Des parois vitrées en verre clair et satiné séparent la mezzanine du brouhaha du séjour tout en permettant de conserver un contact visuel et un éclairage naturel en second jour. Il faut littéralement passer à travers une ferme de toit en acier pour accéder à la nouvelle salle d’eau qui est aménagée sous les combles. À l’étage plus bas, d’autres chambres profitent chacune de nouvelles salles d’eau.

À propos de l’atelier

L’atelier BOOM-TOWN est dirigé par l’architecte Eric Joseph Tremblay. L’équipe de l’atelier accompagne les clients dans toutes les étapes de réalisation, assurant la qualité du projet d’architecture de l’esquisse jusqu’à la construction. Afin que les résultats soient au-delà des attentes et des exigences, d’étroites relations avec les clients sont développées, tout en travaillant dans un esprit de collégialité avec tous les intervenants du projet.

L’atelier BOOM-TOWN propose une relecture de l’architecture des bâtiments d’échelle humaine en travaillant l’espace, la lumière et la matière, sur la base des principes d’origine des immeubles boom-town, créés en périphérie des usines et des industries minières dans les villes champignons des années 1890-1920. Ils se distinguaient par leurs façades simples et leurs volumes carrés ainsi que leurs toits plats ou presque plats, ce qui était une innovation à l’époque.

Aujourd’hui la simplicité et l’efficience de ces réalisations inspirent la conception de projets contemporains qui, par leur architecture aussi innovante que contextuelle, valorisent leur environnement et l’expérience de leurs usagers.

AVANT