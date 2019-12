Des conseils rasage que vous ne devriez plus ignorer

Basculez-vous souvent du côté obscur du rasage ? Vous savez celui où vous attendent poils incarnés et irritations sous les flammes du feu du rasoir. Suivez ces conseils de barbier qui feront de vous un Jedi de la lame.

Cinq gestes qui sauvent votre peau avant de vous raser

Premièrement, mieux vaut se raser le matin. Le monde appartient à ceux qui se rasent tôt ou du moins environ 20 minutes après le réveil. L’idéal est de vous raser après la douche. Votre peau profite ainsi de l’effet sauna de la vapeur qui ouvre vos pores. Vous pouvez aussi envelopper votre visage dans une serviette humide chaude pour obtenir le même effet.

Deuxièmement, une peau exfoliée est toujours mieux préparée. Vous voulez dire adieu aux poils incarnés ? Alors lavez-vous le visage et faites un gommage pour supprimer excès de sébum et peaux mortes. Essayez cette recette maison d’exfoliant naturel : saupoudrez du sucre sur la moitié d’un citron que vous passerez sur la peau propre en faisant des mouvements circulaires.

Troisième point important : utiliser un matériel de rasage propre. Savez-vous qu’il existe plus d’une trentaine d’infections de peau ? Environ les deux tiers d’entre elles sont causées par des bactéries et autres micro-organismes. Pour vous éviter une mala-die de peau, nettoyez vos lames, blaireau et tout ce qui sera en contact direct ou indirect avec votre visage.

Ensuite, assurez-vous d’utiliser une lame bien aiguisée. Vérifiez que vos lames de rasoir ne sont pas usées ou ébréchées. Si c’est le cas changez-les, vous limiterez les risques de coupure et d’infection. Coupe-chou, rasoir manuel ou électrique, une lame ou multi-lames, c’est à vous de tester et voir ce qui convient le mieux.

Si vous avez une peau sensible, optez plutôt pour un rasoir à une lame ou électrique. Enfin, utilisez une crème ou une huile de rasage à l’aide d’un blaireau ou à la main. Appliquez la crème ou l’huile de rasage en mouvements circulaires.

Comment réaliser le rasage parfait ?

Tout d’abord, le premier bon geste à adopter est le rasage dans le sens du poil. Délicatement, rasez de la racine à la longueur. Réservez le rasage à rebrousse-poil pour le second passage, par exemple si vous voulez obtenir un rasage de près. L’explication, c’est qu’en réalité les poils poussent dans plusieurs sens comme vos cheveux. Ensuite, rincez la lame régulièrement et enlevez régulièrement les résidus de poils et de crèmes de rasage en rinçant les lames à l’eau chaude.

Si vous utilisez une tondeuse, époussetez le sabot. De plus, le visage doit être rincé à l’eau froide : après le rasage, cela va resserrer les pores et éviter les bactéries avant de procéder au séchage du visage, délicatement, en tapotant. Ne le frottez pas pour ne pas irriter la peau.

Dernier conseil et le plus important, il convient de bien hydrater son épiderme. Si vous avez de petites coupures ou des rougeurs à l’issue du rasage, la Pierre d’Alun les atténuera. Trempez-la dans de l’eau chaude avant de l’appliquer en mouvements circulaires. Terminez par un soin hydratant après-rasage idéalement sans alcool.

De temps à autre, offrez-vous un rasage à l’ancienne chez un maître barbier, c’est tendance et vous apprendrez beaucoup à son contact.