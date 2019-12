Astuces pour combattre la dépression saisonnière en hiver

Le trouble affectif saisonnier (ou TAS) est un sous-type de dépression qui touche environ 5% de la population chaque année. Le TAS peut cependant toucher tout le monde. Pour vous aider à en reconnaître les symptômes et à passer un hiver plus heureux voici 5 astuces à suivre…

1. Restez actif

Bouger son corps peut augmenter la libération d’endorphines « du bonheur » et d’autres hormones qui peuvent vous aider à améliorer votre humeur. Plutôt que d’hiberner tout l’hiver, assurez-vous donc de faire plein d’exercices.

2. Essayez la thérapie par la lumière

Si vous le pouvez, prenez la lumière du jour. Si ce n’est pas possible, essayez une lampe lumineuse qui augmentera votre exposition à la lumière lors des mois les plus sombres. Optez pour une lampe qui filtre les rayons UV et utilisez-la pendant 20 à 60 minutes chaque jour à 10 000 lux.

3. Parlez-en

Plus spécifiquement, suivez une psychothérapie cognitivo-comportementale. Cela peut vous apporter des outils spécifiques qui peuvent contrer les déclencheurs et les symptômes du TAS. En parlant et en étant pleinement conscient de la situation, vous pouvez reconnaître et atténuer l’impact des troubles affectifs saisonniers.

4. Ingérez une grande quantité de vitamine D

Un manque de cette vitamine importante peut mener à de la fatigue et à de la dépression. Si on considère l’habitude qu’a l’hiver de cacher le soleil (votre meilleure source naturelle de vitamine D), vous pouvez être encore plus exposé aux risques que d’habitude. Essayez les supplements de vitamine D sous forme de pilules et les aliments comme le saumon, les oeufs et le lait. Encore mieux, faites vérifier votre taux de vitamine D pour vous assurer que vous ne présentez pas de déficience sous-jacente.

5. Demandez de l’aide

Il est important d’être conscient de vos symptômes et de connaître vos limites. Lorsque votre capacité à pratiquer des activités quotidiennes diminue ou que vous vous sentez désespéré ou triste, il est essentiel de réclamer une attention médicale.