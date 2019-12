Après six mois en tant qu'activiste anti-porno, Markie More de retour dans les films adultes

Après six mois en tant qu'activiste anti-porno, l'acteur x gay Markie More est de retour avec de nouvelles scènes de films adultes.

Markie More avait rejoint une campagne anti-pornographie organisée par la secte homophobe mormone et demandé à ses fans de se débarrasser de la «dépendance au porno».

Il avait dénoncé l'industrie du porno après avoir tourné plus de 130 scènes X pour Next Door Studios avec des titres comme Seductive Strangers, Horsing Around ou Handjobs to Straight Ass.

Via Twitter, il vient d'annoncer ces derniers jours qu'il ne voulait plus travailler pour un grand label porno. «Je fais mon propre truc», a-t-il expliqué.