Timothée Chalamet va jouer dans une pièce de théâtre à Londres !

Alors qu'il sera bientôt à l'affiche de «Little Women» de Greta Gerwig en salles début janvier 2020, dans lequel il donne la réplique à Emma Watson, Timothée Chalamet est sur le point de faire son entrée sur les planches du théâtre Old Vic à Londres.

Entre performances époustouflantes, interviews charismatiques et style impeccable sur le tapis rouge, Timothée Chalamet a su s’imposer comme la nouvelle coqueluche du cinéma hollywoodien. Deux ans après son rôle oscarisé dans Call Me By Your Name, il jouit d’une popularité qui n’est pas sans rappeler celle de Leonardo DiCaprio dans les années 1990.

Timothée Chalamet délaisse le cinéma pour jouer dans la pièce de théâtre 4000 Miles de la dramaturge Amy Herzog.

Du cinéma au théâtre : Une pièce qui sera dirigée par le metteur en scène Matthew Warchus et où l'on retrouvera, côté casting, Eileen Atkins - aperçue dans The Crown. Elle conte l'histoire d'un jeune homme de 21 ans, Leo, qui parcourt les États-Unis avec son meilleur ami, jusqu'à ce qu'il se rende chez sa grand-mère de 91 ans à Manhattan, Vera, à qui il n'a pas parlé depuis plusieurs semaines. Cette pièce sera jouée du 16 avril au 23 mai 2020 au théâtre The Old Vic.