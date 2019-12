Retour réussi pour la série culte The L Word

Ça y est, c'est reparti pour Bette, Alice et Shane puisque le tout premier épisode de The L Word : Generation Q a été diffusé sur Crave il y a quelques jours. «Let's Do It Again»ne perd pas de temps et s'ouvre sur une scène qui plonge ou replonge directement dans l'ambiance de The L Word avec 2 nouveaux personnages. Mais que les fans de la première heure ne prennent pas peur, on ne tarde quand même pas à retrouver les personnages familiers qui ont fait le succès de la série originale.

Un peu éparpillé à cause de l’importance (en nombre) de la distribution, ce premier épisode de la nouvelle mouture reste une introduction efficace qui promet de rectifier quelques erreurs du passé tout en jouant à fond la carte de la nostalgie.

L’atout des revivals est d'avoir une quantité de fans déjà existante et force est de constater que The L Word : Generation Q n'oublie pas ce qui a fait le succès de sa grande sœur.

Pour Shane, Bette et Alice, la situation a bien changé afin de montrer que 10 ans se sont écoulés et que le développement de leur personnage n'a pas été mis de côté. Mais leur amitié est au cœur de l'épisode et quelque chose nous dit que si cela marche si bien à l'écran, c'est notamment parce que Katherine Moennig, Jennifer Beals et Leisha Hailey sont également très proches dans la vie. Quoiqu'il en soit, leurs personnages sont utilisés de façon intelligente pour y greffer les nouvelles têtes dans la distribution qui, de près ou de loin, se retrouvent à travailler avec elles.

Et cette nouvelle distribution avec Finley, Micah et les autres arrive à faire ses preuves en un épisode, prouvant que la série est prête à se renouveler sans pour autant trop sortir des sentiers battus. Évidemment un seul épisode d’une série n'est pas suffisant pour réellement se faire un avis et certains traits des nouveaux personnages restent encore un peu caricaturaux.

J’espère donc que les prochains épisodes continueront de jouer sur l'aspect nostalgique de la série sans pour autant en abuser, mais que les scénaristes sauront surtout rendre leurs nouveaux personnages aussi attachant que Dana, Helena, Carmen et les autres.