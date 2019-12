Mont-Tremblant sera pris d’assaut pour un 2e week-end ELEVATION

Du 30 janvier au 2 février, les amateurs de ski et de planche à neige dévaleront les pentes du Mont-Tremblant lors de la 2e édition de ELEVATION Tremblant, un rassemblement de sportifs LGBT et d’amateurs d’après-ski. Cette activité hivernale de sports et de partys fait maintenant partie du circuit des semaines de ski ELEVATIONS qui se déroulent à Mammoth Lake (Californie) et à Park City (Utah).

En tout, on s’attend à une foule de 6000 personnes pour ces trois activités. Encore cette année, le DJ londonien Adam Turner fera se déhancher les gars et les filles sexy de ELEVATION Tremblant, alors que la porn star canadienne (maintenant résidant à Montréal) Skyy Knox sera de la partie pour aguicher tout ce beau monde! D’autres performeurs locaux seront annoncés sous peu.

Pour en savoir plus sur ELEVATION Tremblant, nous avons effectué une entrevue avec Tom Whitman, le fondateur et producteur des événements et partys ELEVATIONS.

Est-ce qu’on connaît maintenant les noms des DJ et des performeurs qui seront au week-end ELEVATION Tremblant cette année?

Nous sommes encore à compléter la liste finale, mais on peut déjà dire qu’on ramène un de nos DJ favoris des ELEVATION, c’est-à-dire le DJ londonien Adam Turner. Il a fait un travail extraordinaire l’an passée à Tremblant et nous avons très hâte de l’accueillir à nouveau. Bien sûr, il y aura de beaux hommes et, parmi ces performeurs, [la vedette porno gaie canadienne] Skyy Knox sera de retour à Tremblant en tant que danseur. Également, il y aura de belles surprises et des drags qui viendront faire leur petit tour.

Quand vous avez inclus Tremblant dans vos événements ELEVATION, est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement et de tels résultats positifs? Et, comparé à l’année dernière, est-ce qu’il y aura des changements en 2020?

Je m’attendais à ce qu’il y ait une belle foule pour deux raisons: Premièrement, parce que je suis tombé en amour avec Tremblant la première fois lorsque j’y suis allé. C’est une très charmante ville de ski qui vous fait littéralement l’aimer dès la première fois, donc je savais que cette destination allait plaire aux autres, si ce n’était pas déjà fait. Deuxièmement, parce que la ville et le resort de Mont Tremblant sont des endroits très charmants et accueillants ce qui en faisaient une belle destination pour y tenir une semaine de ski gai. Pour organiser un tel événement comme ELEVATION, il faut avoir un bon partenaire en la ville elle-même et Tremblant a été ici le meilleur.

Mais bien évidemment, on ne sait jamais ce qui peut se passer la première année. J’ai été très excité de voir la participation de plus de 300 personnes mais, et c’est ça qui est le plus important aussi, c’est que la majorité d’entre eux ont non seulement aimé leur expérience mais ils désirent y revenir en y emmenant leurs groupes d’amis cette année (2020). C’est la meilleure indication que c’est vraiment quelque chose de positif!

Pour le reste, on garde la base de ce qui a été offert l’an dernier, avec des événements après ski les après-midis à partir de jeudi et des activités plus tard dans la soirée. Par contre, on a apporté quelques changements en faisant des permutations d’événements puisqu’on s’attend à avoir le double de participants. Bien sûr, il y aura quelques surprises en termes de spectacles pour ce week-end là!

Quel est le «participant typique» des activités ELEVATION?

Nous avons une très grande diversité de participant.e.s gais et lesbiennes, mais la majorité sont des gars. Nous aimons et apprécions nos participantes lesbiennes skieuses et planchistes! Nous en voulons plus! Environ la moitié des

adhérents sont canadiens, très largement du Québec et de l’Ontario, alors que l’autre moitié provient de la Côte Est des Etats-Unis, c’est-à-dire des régions de New York, Boston, Washington (DC), Philadelphie et d’une variété d’autres localités. Leurs habiletés en ski varient aussi des plus expérimentés aux débutants et tout ce qu’il y a entre les deux…

Après 17 années, qu’est-ce qui fait que ELEVATION tient la route, qu’a donc de spécial cet événement?

Nous travaillons vraiment très, très fort à créer un environnement chaleureux et accueillant afin que ce soit aussi amusant et sexy pour les gars et les filles. Je dis toujours à ceux qui viennent à ELEVATION pour la première fois, que c’est un endroit où il faut laisser à la porte son «attitude de grande ville» et s’ouvrir à se faire de nouveaux amis. C’est le genre d’événement où l’on encourage les gens à commencer une conversation par «Tu viens d’où?». Je vous garantie que vous rencontrerez des gens qui deviendront des amis pour la vie. Je rencontre des nouveaux participant.es chaque année avec qui je reste en contact et j’ai des amis que j’ai rencontré il y a plus de 15 ans maintenant, soit lors des tout premiers ELEVATIONS. Et ce n’est pas uniquement pour moi, il en est de même pour tout le monde. Et c’est aussi ce qui fait vraiment que l’événement se poursuit et grandit à chaque année. Je connais des gens qui ont participé à 18 ou 19 activités d’ELEVATION et qui y reviennent constamment…

Que peut-on dire de plus sur ELEVATION, M. Whitman?

ELEVATION est réellement une manière de célébrer nos identités LGBT et ce, dans un environnement différent d’où la plupart d’entre-nous provenons. Nous nous rencontrons et nous fréquentons la plupart du temps dans des bars et des nightclubs, mais ici on a l’occasion de se retrouver dans une destination de ski magnifique, de rencontrer des centaines de gais amicaux et amusants d’un peu partout à travers le monde. Que pourrait-on demander de mieux ?

Et il y a aussi les nombreuses activités. Les gens me demandent parfois, mais à quel événement devrais-je aller? Ma réponse est alors simple: vous devriez vous procurer la passe parce que vous voudrez aller voir tout ce qu’il y a et ce, malgré le fait que vous voudriez choisir quelque chose en particulier. Les événements d’après-ski constituent une marque de commerce de cette belle semaine de ski gai: tous les participant.es ont fini de dévaler les pentes, les gens sont de bonne humeur et c’est le temps pour tout le monde de socialiser, de prendre un cocktail et peut-être de regarder les danseurs sexy. Un des partys des plus réputés de cet événement est le Onesie Après-Ski, une activité des plus amusantes qui soit. Bon, vous n’avez pas nécessairement besoin d’en porter un, mais cela met de l’ambiance et la majorité des gars en ont un. On le sait, les gais aiment les thématiques, et celle du Neon Party en est une. Encore là, si vous n’avez rien qui fasse néon, alors on vous dessinera quelques traits de néon sur le visage et le tour est joué. Le samedi soir, tout le monde se donne rendez-vous au Gear Party qui est assez kinky. Et par «Gear» (équipement) cela peut être n’importe quoi, allant du cuir aux équipements de sports, de ski, ou bien vos jeans habituels. Tout est une question de garder à l’esprit qu’il faut avoir du plaisir et rencontrer des gens.

Pour plus d’informations sur ELEVATION Tremblant visitez le site www.elevationgayski.com