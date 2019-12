Les jeunes ont choisi de décerner les insignes MAMMOUTH 2019 à…

Vendredi 13 décembre, Télé-Québec a présenté MAMMOUTH 2019. Pendant 90 minutes, les animateurs Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, de même que plus d’une cinquantaine de personnalités et quelque 250 jeunes ont passé en revue de ce qui a allumé notre jeunesse québécoise en 2019. Sketchs, parodies, numéros de danse et de musique se sont succédé au cours de ce troisième grand rendez-vous MAMMOUTH.

D’entrée de jeu, MAMMOUTH a donné la parole aux jeunes : « Cette année, c’est encore plus gros. La gang de MAMMOUTH s’est promenée partout au Québec. Ils sont venus nous voir. On leur a parlé des gens qui nous ont fait tripper en 2019, de ceux qui nous ont fait réfléchir et de ceux qui nous ont donné envie d’agir. On a déterminé qui méritait de rejoindre les rangs des MAMMOUTH! » Ensemble, ils ont choisi de remettre l’insigne officiel* MAMMOUTH 2019 à ces personnes inspirantes. Chacune leur a ensuite adressé un mot :



Roxane Bruneau • Parce qu’elle parle d’anxiété et d’orientation sexuelle avec transparence



« Je voulais vous dire un énorme merci de m’avoir remis le prix MAMMOUTH parce que, si je fais ça, c’est vraiment pour vous, les jeunes. Je ne veux jamais que vous vous sentiez seuls parce que moi je suis là pour vous! » — Roxane Bruneau [extrait vidéo]



Loud • Parce qu’il marque l’histoire de la musique au Québec



« C’est un bel honneur. Si je peux inspirer, je ne demande pas mieux! Si vous êtes intéressés par la création, que ce soit en musique ou dans tout autre domaine, je vous encourage à vous entourer de gens qui partagent votre passion, avec qui vous pouvez échanger. » — Loud [extrait vidéo]



Emile Roy • Parce qu’il utilise le Web pour changer le monde à sa façon



« Les chemins qu’on va choisir d’emprunter à l’adolescence, au secondaire, vont forger nos forces à l’âge adulte. Ce ne sont pas vos parents, ce n’est pas votre famille, ce ne sont pas vos amis qui vont choisir pour vous. C’est à vous de décider. Et quand on vous dit que c’est impossible, c’est que vous êtes dans la bonne direction. » — Emile Roy [extrait vidéo]



Maxence Parrot • Parce qu’il a montré qu’on doit toujours se battre malgré le cancer



« Ça veut dire énormément pour moi. […] Je suis très content de partager cette victoire avec vous tous. Oui vous! Tous vos messages durant ma bataille et durant mon entraînement […] m’ont grandement motivé à revenir en forme le plus rapidement. On a réussi! » — Maxence Parrot [extrait vidéo]



Khate Lessard • Parce qu'elle contribue à démystifier la réalité trans



« Je ne pensais pas vivre ma transition d’un œil public à ce point-là. Je ne pensais pas non plus que ça aurait un si gros impact positif et qu’il y ait autant de jeunes qui aient pu s’identifier à ce message-là! […] il était vraiment temps! Dans la vie, il faut rester fidèle à soi-même. » — Khate Lessard [extrait vidéo]



Khate a également reçu le trophée MAMMOUTH XXL, puisque son geste inspirant est celui qui a reçu le plus de votes de la part des 13 à 17 ans, en octobre dernier.



Finalement, les jeunes du Québec ont choisi de décerner le prix MAMMOUTH 2019 international à Greta Thunberg puisqu’elle fait sa propre révolution. Ils ont salué sa prise de position, son engagement et sa force de caractère.



MAMMOUTH 2019 est déjà offert en rattrapage sur telequebec.tv.



