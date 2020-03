Technologie solaire japonaise pour une montre montréalaise

Une première montre solaire fait son entrée au Canada. Née à Montréal, conçue par deux jeunes entrepreneurs de 27 ans, Solios a connu un succès fulgurant dès le premier instant. En effet, le jour du lancement de la campagne de sociofinancement, les deux cofondateurs montréalais, Alexandre Desabrais et Samuel Leroux, ont atteint leur objectif de 25,000$ en 30 minutes et vendu 350 montres en moins de 30 jours à des consommateurs responsables dans plus de 25 pays. Aujourd’hui, ils lancent officiellement Solios partout au Canada.

Deux ans de recherche et de labeur pour arriver à un bijou chic, accessible et durable qui permet à toute personne d’être écoresponsable et élégante. « Effectivement, nous avons pris le temps qu’il fallait pour arriver à combiner un design minimaliste, sans artifice, chrono – avec une technologie solaire… tout un défi! Il fallait trouver le ratio parfait de transparence et de couleur pour laisser passer les rayons, sans que la cellule ne soit visible à l’œil nu, » déclare Alexandre Desabrais. Pari tenu! Le coup de coeur du public en si peu de temps en est la preuve. « Nous avons choisi un mouvement solaire japonais, c’est le meilleur au monde actuellement. »

TECHNOLOGIE SOLAIRE

Il suffit de deux heures de lumière naturelle ou quelques heures de lumière artificielle pour charger la montre pour six mois d’autonomie. 300 millions de piles pourraient ne jamais être produites chaque année si toutes les montres au quartz utilisaient la technologie solaire. « Nous n’avons plus une montre par nécessité pour regarder l’heure, nous avons nos téléphones pour cela maintenant, mais pour nous la montre représente une façon d’exprimer notre personnalité sur notre poignet, un symbole qui peut représenter le style, la réussite, ou autre.» dit Samuel Leroux, cofondateur. Plusieurs personnes aiment acheter des montres pour les porter ou les offrir. Il rajoute : « Solios est un achat qui vient avec une bonne conscience. La réaction des gens qui la voient la première fois est presque passionnelle! Il y a un très grand engouement pour la technologie solaire, le souci écoresponsable, le look épuré avec zéro compromis sur le design.

PILE À VIE – MONTRE À VIE

La vie d'une pile de montre dure en moyenne deux ans. La montre Solios n’a besoin que d’une seule et unique pile pour sa durée de vie, éliminant ainsi la production de 20 piles par montre. Grâce au cadran en acier inoxydable de première qualité (316L), au verre avec revêtement de saphir, au bracelet extrêmement durable à coloration de qualité suisse, pas d’obsolescence programmée pour Solios.

UNE MODE RESPONSABLE

Toutes les étapes de création de Solios, du design au poignet, sont écologiques. « Nous voulons offrir aux gens qui partagent nos valeurs, l’opportunité de consommer des biens durables sans pour autant sacrifier style, accessibilité au niveau du prix et qualité. Nous sommes fiers que Solios soit une montre conçue chez nous et pour la technologie solaire, nous sommes allés voir les meilleurs dans ce domaine au Japon, » déclare Alexandre Desabrais, cofondateur. « Aujourd’hui on doit aussi penser aux méthodes de travail, à l’éthique du processus et à la planète, » rajoute-t-il.

Étonnement mince et légère, Solios a un design épuré. Le fond blanc ou le fond noir, le diamètre de 36 mm ou 40 mm et le bracelet en cuir végane éco ou en maille d’acier inoxydable qui s’ajuste parfaitement au poignet grâce à un aimant en font un superbe fashion statement unisexe. Les bracelets sont offerts en 5 couleurs et sont interchangeables facilement, sans l’aide d’un bijoutier. « Changer de bracelets pour avoir plusieurs styles c’est bien mieux que d’acheter plusieurs montres, » dit Samuel Leroux.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE ET CONSCIENTE

Tous deux issus de HEC Montréal, Alexandre et Samuel font partie de la nouvelle génération de jeunes qui développent des produits et des services qui réduisent les dommages causés à l’environnement. « La mode éphémère représente une mort lente pour la planète. Solios offre des composantes innovantes dans un design élégant et classique, qui saura traverser le temps, » déclare Alexandre. Pas de cruauté chez Solios pour les deux sortes de bracelets. Celui en cuir végane éco est un cuir synthétique sans peau animale qui ne contient pas de polyuréthane ni de PVC. Pour celui en maille d’acier inoxydable, même souci du détail vert. « La coloration de métaux typiques crée des tonnes de déchets liquides. Nous avons opté pour la coloration ionique. Bien que 10 fois plus chère, elle est beaucoup plus durable et ne crée aucun déchet déversé dans les eaux, » explique Alexandre Desabrais. Quant à l’emballage, il est fait de carton 100% recyclé et recyclable. Idem pour l’emballage qui sert à la livraison, il est aussi fait à 100% de matériaux recyclés et recyclables.

Fiche technique_____________________________

Prix : 335 $

Couleurs boitier: Or Rose-Blanc, Or Rose-Noir, Argent-Blanc, Argent-Noir, Noir sur noir

Bracelet cuir végane éco : Noir, Brun, Bleu, Crème, Vert

Bracelet maille acier inoxydable : Noir, Gris foncé, Argent, Or Rose, Bleu

Achat en ligne : www.solioswatches.com

Garantie de 3 ans / Livraison gratuite partout au monde

Technologie solaire

2 heures sous le soleil = recharge de 6 mois

Rechargeable sous la lumière artificielle

Pile unique à vie

Mouvement solaire japonais au quartz

Énergie renouvelable

Boitier

Acier inoxydable 316L recyclable et anticorrosif

Plaquage par ionisation 1 micron - même qualité que plusieurs montres suisses

Verre de minéral endurci, revêtement de cristal de saphir antireflet qui ne s’égratigne pas

Coloration par ionisation – pas de déversement d’eaux contaminées

5 choix de couleurs et 2 diamètres 36 mm ou 40 mm

Fond blanc ou noir

Résistance à l’eau 3 ATM

Design

Minimaliste, unisexe, élégant et intemporel

Intégration la plus minimaliste sur le marché de la technologie solaire, sans chronos, sans double surface et sans voir la cellule solaire.

Cadran au ratio d’opacité parfait : assez transparent pour laisser passer les rayons lumineux et parfaitement opaque à l’oeil nu

Choix de 5 bracelets en cuir végane éco et 5 en mailles d’acier inoxydable

Bracelets facilement interchangeables sans l’aide d’un bijoutier

Bracelets

Cuir végane éco : rempli d’une microfibre de plastique 100% recyclée, ne contient pas de cuir véritable, ni de cuir végane traditionnel qui contient du polyuréthane. Fait avec une base de la molécule de silicone. Sans PU, PVC, sous-produits chimiques, solvants et 100% recyclable.

Fabriqué par une compagnie française, assemblé par une compagnie suisse.

Bracelet en maille d’acier inoxydable, même coloration que les boîtiers

Bracelet en maille : extrêmement confortable et parfaitement ajustable avec une attache aimantée

Emballage

Fait à Montréal à la main

Boite en carton 100% recyclé et recyclable

Aucune protection de plastique du design au poignet

