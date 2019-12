Un Party District très chaud avec DJ et danseurs

Si vous êtes occupés lors de la soirée du réveillon du Jour de l’an et que vous festoyez chez vos parents, beaux-parents ou amis, vous pouvez quand même réserver votre soirée du samedi 28 décembre pour le Party District – Aeon Edition! C’est LE District Party de fin d’année au Bain Mathieu! Avec les DJ Isaac Escalante (Mexique), Kevin Olsen en ouverture et le DJ Stéfane Lippé à la Salle La Cache. Trois DJ pour vous faire déhancher en compagnie d’hommes sexys dont Skyy Knox!

Skyy Knox

Oui, c’est le dernier des partys District de 2019 déjà! Après le succès du party durant le Black & Blue, le District GOLD Edition du 12 octobre, voici que nous nous dirigeons vers la fin de l’année. «Ce fut une très belle réussite lors du Black & Blue, c’était rempli. Mais maintenant nous en sommes déjà au Aeon! Aeon, dans la Grèce antique, marquait le temps, les âges, et cela se situe bien avec la fin de l’année, d’où cette thématique-là. On s’attend à plus de 500 personnes! On offre aux gens d’assister à ce party et ainsi de pouvoir faire autre chose la veille du Jour de l’An», explique Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events qui produit cette série de partys. Pour ceux qui pensent que c’est la première visite de Isaac Escalante, détrompez-vous! Ce DJ mexicain avait remplacé in extremis le DJ Dany Toro (Espagne) au party du 18 mai. «Escalante est bien connu dans les Circuit Parties gais, il est très talentueux et les gens l’avaient apprécié lors de sa visite en mai», dit Pascal Lefebvre.

Rappelons qu’Escalante adore Montréal qui lui rend bien. Il a d’ailleurs fait la couverture du magazine, en juillet 2009, il y a dix ans.

Au fil des ans, Escalante a gravi les échelons pour être maintenant l’un des plus importants DJ latinos-américains au monde. Les mixes d’Escalante aux sonorités House, Tribal et Electro ont captivé les foules de Mexico à Sao Paolo en passant par New York, Miami, Rome, Madrid, Tel Aviv, Toronto, Montréal ou encore Hawaï, entre autres. C’est à l’âge de 16 ans qu’Isaac Escalante commence à jouer de la musique pour des défilés de mode et des partys privés. De là, il obtient une résidence au Club Living de Mexico où il charme les milliers de clubbers. Mais ce n’est pas tout. De ville en ville et de party en party, son nom et ses airs circulent si bien qu’il est engagé pour une résidence au plus illustre des clubs en Amérique du Sud, soit The Week, à Rio! Ronen Mizrahi, Mickey Friedman, Dan De Leon et plusieurs autres comptent parmi les nombreuses collaborations d’Escalante, dont les rythmes, comme Weak (Orig-inal Mix), peuvent être à la fois énergiques et hypnotiques.

Quant à la Salle La Cache, elle sera bien servie par l’excellent DJ montréalais Stéfane Lippé. On a entendu Stéfane Lippé de temps à autres dans des soirées spéciales au Camping Plein Bois ainsi qu’au club Katakömbes (sur Saint-Laurent). Il faisait partie de l’alignement du Bal en Cuir du Black & Blue en octobre dernier. On peut le fréquenter souvent à l’Aigle Noir où il est résident depuis quelques années en plus de l’entendre jouer aux divers événements de Fierté Montréal ou du Black & Blue. Ses escapades hors de Montréal le mènent aussi de temps à autres à Ottawa. Kevin Olsen effectue ici sa 2e présence au District après une première apparition en mai dernier tout comme Escalante. «Kevin Olsen a plu beaucoup aux gens, lui aussi est un DJ qui possède beaucoup de talent, poursuit Pascal Lefebvre. C’est un DJ très populaire à Québec, il est au Drague, entre autres.» En plus du Drague, Kevin Olsen a joué au Bar Renard, à Fierté Montréal, au W Montréal ou encore au Montégo Resto-Club. C’est Kevin Olsen qui sera chargé de faire l’ouverture pour Isaac Escalante. On invite les gens à entrer dans le bal en portant des costumes thématique un peu «futuristes» et sexy à souhait! «Bien sûr, aux DJ s’ajoutent des danseurs performeurs en tenues sexy et les plus beaux barmen de Montréal!», s’exclame presque Pascal Lefebvre.

DJ Kevin Olsen

Alors qu’est-ce qu’on nous réserve pour 2020? Évidemment, il y aura encore les quatre éditions habituelles, soit celle du mois de mai (pour la Fête des Patriotes), lors de Fierté Montréal, en octobre en association avec le Black & Blue et, bien sûr, celui de fin d’année, en décembre. Mais il y aura peut-être une exception: «Nous sommes en réflexion sur un éventuel party pour Pâques. On verra bien», indique Pascal Lefebvre. Sinon, on l’aura donc bien compris, après ce Party District – Aeon Edition, la prochaine mouture sera en mai 2020. «C’est donc un rendez-vous au printemps 2020 quand la température sera plus chaude et qu’on aura enlevé quelques pelures pour profiter de la saison chaude qui commence», termine le porte-parole de District Events, Pascal Lefebvre.



DISTRICT AEON, le 29 décembre, de 22h à 3h, au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est.

Organisé par District Events. Billets en pré-vente à 25$, à 35$ et régulier à 45$, aux boutiques Osez (1320, rue Wolfe) ou Armada par The Men’s Room (1359, rue Sainte-Catherine Est) ou sur https://lovefestival.electrostub.com