Rainbow animera le concours Miss Cocktail

Oui, ce concours sera lancé, pour une 11e édition déjà, le jeudi 16 janvier (dès 22h) pour se terminer le 9 avril prochain. Plusieurs semaines pendant lesquelles les gens pourront se préparer, suivre des formations et divers ateliers pour en connaître plus sur le showbiz drag si ce sont des jeunes qui débutent. Bien sûr, vers la fin, il y aura un processus d’élimination. La grande nouveauté pour 2020: c’est la jeune drag Rainbow qui animera le Concours Miss Cocktail 2020! Et qui succèdera à Misty Waterfalls qui a remporté le Concours en 2019? C’est ce qu’on saura au début du mois d’avril!

À la fin novembre, il y avait déjà 21 inscriptions au concours. «Avec Rainbow, nous avons voulu donner un nouveau souffle au concours cette année», de dire Michel Dorion, le directeur artistique du bar Le Cocktail. «C’est la première fois que j’anime un concours comme celui-là, ajoute Rainbow. Cela fait deux ans que j’anime de temps en temps des soirées au Cocktail, c’est donc un grand honneur pour moi qu’on m’ait choisi pour ça!»

Animée cette année par Rainbow et une co-animatrice invitée chaque semaine, «la drag invitée sera aussi, certaines semaines, celle qui donnera le cours aux candidates avant le spectacle puisque, dans la formule du Cocktail, les concurrents drags reçoivent une formation pendant toute la durée du concours (maquillage, couture, coiffure, etc.)», explique Michel Dorion.

«Il y a beaucoup de jeunes qui ont postulé pour le concours, poursuit Rainbow. Il y a énormément de relève. Il y a des gens qui excellent sur Instagram, mais qui n’ont pas l’occasion de performer sur scène et d’essayer des styles. Le concours est donc une bonne place pour eux. On est ouvert à tout le monde: drag-queens, drag-kings et bio-queens (des femmes qui font des gars en drag). Mais on aimerait aussi qu’il y ait des doyens et des doyennes.»

Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, Rainbow n’a que 26 ans et a commencé à 18 ans à peine. Shooter Girl au Cabaret Mado, au Sky et au Unity, Rainbow est souvent invité dans des soirées au Cocktail. Il sera d’ailleurs du réveillon du Jour de l’An, le Big Bang 2020, au Cocktail le 31 décembre! «Je suis maintenant drag-queen à plein temps, j’ai ma propre compagnie de production et je me promène un peu partout au Québec. Je fais aussi du corporatif. Il faut pousser, ça c’est certain, mais j’aime énormément ça», affirme l’énergique Rainbow.

MAC Cosmetics est l’un des partenaires du Concours Miss Cocktail 2020, ainsi que Eleganza, Mistr Bear, etc. «Il y a plusieurs nouveaux commanditaires cette année, dont une compagnie de confection de costumes.»

«Donc, il y a deux nouveautés cette année en fin de compte, une nouvelle animatrice, Rainbow, et une co-animatrice différente à chaque semaine; nous en sommes très, très contents», souligne Michel Dorion. «Ça va être une belle édition, avec de belles, très belles surprises même, mais on ne peut pas en dire plus. Il va falloir vraiment venir y assister!», renchérit Rainbow.

Si vous voulez vous inscrire à cette compétition, vous avez jusqu’au 10 janvier prochain pour le faire, via le misscocktail2020@gmail.com.

Bar Le Cocktail, 1669, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.

T. 514 597-0814 ou www.barlecocktail.com