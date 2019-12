Soirées de la veille du Jour de l’An

Le passage à la nouvelle année est une «tradition» à Montréal. Certains célèbrent cet événement avec des amis, la famille ou à deux, en amoureux! Mais Montréal regorge de restaurants et de clubs de toutes sortes qui invitent leur fidèle clientèle à célébrer ces moments magiques et il ne faut pas nécessairement être dans la prime jeunesse pour en profiter ! Mais il n’y a pas que les bars et les restaurants qui organisent des activités, il y a des organismes communautaires et des événements extérieurs mis sur pied par des festivals comme Montréal en Fêtes, par exemple. Peut-être voudrez-vous passer ces instants fatidiques du 31 décembre 2019 avec des drags, de sexy danseurs nus, ou avec un bon DJ local ou international ? Une chose est certaine, il y en a pour tous les goûts, envies et pulsions ! Il n’en tient qu’à vous de choisir parmi toutes ces offres les unes plus alléchantes que les autres…

Au moment de mettre d’écrire cet article, voici les principaux événements de la Nouvelle Année dans le Village.

Black Light au Bar Aigle Noir

Revivez les belles années du LimeLight avec DJ Stephane Lippé (16h) et DJ Karl (21h) au Bar Aigle Noir, 1315 rue Ste-Catherine Est.uites ! Pour plus d’infos : montrealenfetes.com

Le réveillon du Jour de l’An à la Brasserie urbaine Rebel

Cela se vit avec un succulent repas de trois services où l’on a le choix de plusieurs plats qui comprend autant de la viande que du poisson et des fruits de mer ainsi que le dessert ! Mais c,est aussi une soirée spectacle avec Étienne Pilon au Piano et Émilie D’Amour en chanson. Le tout pour la somme de 49$ (taxes et service non inclus). Réservez tôt au 514-529-9624 ou www.rebelbrasserie.com. Au 1470, rue Sainte-Catherine Est..

Soirée Décompte au Stud

Venez célébrer le passage de la nouvelle année avec les clients et le personnel de ce bar «où les hommes aiment les hommes», comme dit le slogan du Stud ! Ambiance festive pour laisser en arrière les tracas de 2019 et accueillir les espoirs suscités par 2020 avec ces gars sexy ! Au 1812, rue Sainte-Catherine Est. Entrée gratuite..

Le Nouvel An au Campus

Si vous désirez quelque chose de très sexy, rendez-vous au bar de danseurs nus Campus ! Le Nouvel An se fête avec un buffet et du Champagne gratuit ! Laissez-vous charmer par ces hommes aux larges sourires qui sauront vous faire passer de très agréables moments ! Au 1111, rue Sainte-Catherine Est. Entrée gratuite.

BIG BANG ! 2020 au Bar le Cocktail

Buffet, spectacles et dancefloor c’est ce que vous propose BIG BANG ! 2020 au bar Le Cocktail. Michel Dorion anime une soirée haute en couleur avec les drags Miss Butterfly, Rainbow, Darleen, Chouchoune, Uma Gahd, Ciatha Night et Chibouki. Dès 22h au 1669 rue Sainte-Catherine Est. Billets : 15$ à l’avance ou 20$ à la porte.

Le Party du Jour de l’An au Complexe Sky

Quatre salles, avec quatre DJ et quatre ambiances différentes pour défoncer l’année 2020. Accès VIP pour les billets en prévente à 8$ ou 10$ à la porte (vestiaire non inclus). Complexe Sky, 1478, rue Sainte-Catherine Est. 514-529-6969.

Célébration de la Nouvelle Année au stock

Accueillez l’année 2020 en compagnie des charmants danseurs nus du club Stock. Avec buffet et Champagne gratuits. Au bar Stock, 1171, rue Sainte-Catherine Est. Entrée gratuite.

Réveillon du Jour de l’An au Taboo

Venez célébrer cette occasion des plus festives avec les superbes danseurs nus de ce bar. Un buffet sera servi gratuitement ainsi que du Champagne. Au club Taboo, 1950, boul. De Maisonneuve Est.

Paradisco-Party du nouvel an au Cabaret Mado

Le party du jour de l'an avec Mado et ses girls! Dès 21h au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est. Billets : 25$ en admission générale. 40$ pour une place assise; 50$ pour une place à une table VIP de 4 personnes.

Karaoké spécial du Jour de l’An au Normandie

Oui, le bar Normandie invite la clientèle à venir fêter la passage à l’année 2020 en chansons et humour et plaisir. Décor festif de circonstance, Champagne à minuit et amuse-gueule. Au bar Normandie, 1295, rue Atateken (Amherst). Entré gratuite.

Veillée du Nouvel An au LLL

Le sympa propriétaire du Lounge L’Un et L’Autre, Yvon Jussaume, invite clients et amis à venir partager ces moments agréables avec lui et son personnel. Avec amuse-gueule. De 18h à minuit, au Lounge L’Un et L’Autre, 1641, rue Atateken (Amherst).

Party du Jour de l'An au District Vidéo Lounge

Venez célébrer le nouvel an ! Au menu : Plaisir garanti, Bulles, Décompte, Un staff en feu. On vous attend dès 21h ! Au District Video Lounge, 1365 rue Ste-Catherine Est.

Bye Bye 2019 au Unity

Décompte sur écran géant, méga chute de ballons, drag show et confettis. Cadeaux, bulles à minuit, etc. De 21h à 3h, au club Unity, 1171, rue Sainte-Catherine Est. Billets : 15$ en pré-vente et 25$ par la suite.

Et aussi…

On s’éclatera fort, entre autres, en plusieurs autres lieux comme : Le Rocky (1673, Sainte-Catherine Est), La Relaxe (1309, Sainte-Catherine Est), Le Stereo Afterhours (858, Sainte-Catherine Est), le District Video Lounge (1365, Sainte-Catherine Est), Le Renard (1272, Sainte-Catherine Est), ainsi que le Café Cléopâtre (1230, boulevard Saint-Laurent).