Lier pédophilie et homosexualité est « une grande injustice », reconnaît (enfin) le Vatican

Prise depuis plusieurs décennies dans des scandales de pédophilie, l’Eglise peine à communiquer. Pourtant, un porte-parole du Vatican a tenu à rappeler une information élémentaire.

6 000, c’est le nombre de cas d’abus sexuels sur mineurs traités par la Congrégation pour la doctrine de la foi entre 2001 et 2019. Cette cellule a pour mission de « promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique ». Jordi Bertomeu Farnós, membre de cette congrégation et enquêteur spécial sur les cas chiliens, a analysé les données de ces milliers d’affaires. Et il vient d’avoir une révélation.

« Il n’y a aucune preuve que le célibat sacerdotal provoque directement une dépendance sexuelle déviante, comme en témoignent les cas d’hommes ou de femmes qui, en raison des circonstances de la vie, doivent vivre comme célibataires », explique-t-il dans le mensuel espagnol Palabra. Il dément également le fait que le crime de pédophilie serait plus important chez les prêtres homosexuels. « Affirmer le lien direct de l’homosexualité avec la pédophilie […] implique non seulement la commission d’une grande injustice, mais aussi la criminalisation d’une certaine identité sexuelle », rappelle l’homme de foi.

L’Eglise et son long combat face aux abus sexuels

Après des années de silence depuis les premiers scandales de la fin des années 80, l’institution chrétienne semble prendre conscience depuis peu de l’ampleur du phénomène. Du 21 au 24 février dernier, à la demande du Pape François, le Vatican a réuni à Rome des évêques venus du monde entier dans le cadre d’une grande conférence contre les abus sexuels.

« Il ne faut pas s’attendre à une révolution mais je pense qu’il est raisonnable de s’attendre quand même à une décision sur le thème de la collaboration avec la justice civile et sur le thème des évêques qui couvrent les affaires d’abus sexuels » Iacopo Scaramuzzi

« La justice ecclésiastique se montre plus sévère que la justice civile. On le voit avec le cas du cardinal américain Théodore McCarrick, rendu à l’état de laïc samedi 16 février, » estime l’historien des religions Odon Vallet, interrogé par TV5 Monde pour qui « la tolérance zéro est de mise avec le pape François. » Quelques semaines plus tôt, le pape avait reconnu pour la toute première fois officiellement l’existence d’agressions sexuelles de religieuses par des prêtres. Pourtant, des cas comme celui du cardinal Barbarin, actuellement en appel pour « non dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs », montre que l’Eglise et Rome ont longtemps fermé les yeux sur ces agissements.