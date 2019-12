Portrait de Michel Jutras

Michel Jutras est guide touristique depuis 2000, il enseigne aux futurs guides à l’Ins-titut de tourisme et de d’hôtellerie du Québec (ITHQ). C’est lui qui forme ainsi les futurs guides à Montréal. Auparavant, la Chambre de commerce gaie du Québec – CCGQ (aujourd’hui la CC-LGBT-Q), lui donne le mandat, durant l’hiver de 1998-1999, de créer un futur tour guidé gai pour le Village, avec Maurice Landry, en collaboration avec Tourisme Montréal alors dirigé par Charles Lapointe.

Toujours à l’initiative de la CCGQ, Michel Jutras opère le tout premier bureau d’information touristique dans le Village, en 2000-2001. Durant environ six ans, il fera partie de «l’équipe sida» du CLCS des Faubourgs, avant l’apparition de la trithérapie, et verra ainsi décéder plusieurs hommes gais dans le secteur. Il sera de l’équipe des communications de la Conférence internationale sur le sida, en 1989, à Montréal où, pour la première fois, des personnes vivant avec le sida prendront la parole alors que cela était réservé strictement aux médecins et au chercheurs précédemment… «J’y ai vécu des moments mémorables, dit Michel Jutras. Il suffisait qu’une personne vivant avec le VIH donne une conférence pour que 2000 journalistes veuillent l’interviewer, et c’était moi qui étais entre eux et les journalistes, parce qu’il fallait les protéger et protéger leurs vies privées… Ça aussi, ça fait partie de l’histoire du Village.»