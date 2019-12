Horoscope du mois de janvier 2020

Capricorne

Le Soleil arrive en Capricorne, au solstice d’hiver. C’est à ce moment que débute la saison froide. Et c’est là aussi que le Soleil recommence à monter sur la ligne d’horizon. Les journées cessent enfin de raccourcir, elles deviennent plus longues. Et grande nouvelle pour les natifs du Capricorne, Jupiter est arrivé maintenant dans leur signe, pour un an. Ce qui annonce une période de grand renouvellement, et le début de plusieurs aventures. Et de défis épiques. Bien sûr, ce ne sera pas que pur bonheur et joie délirante, mais c’est certain que le natif du signe va vivre du nouveau. Dans plus d’un domaine. Il devrait être plus optimiste. Et indulgent. Il finira par pardonner et oublier des histoires tristes et minables qui l’intoxiquaient. De sorte que libéré, il cheminera plus léger, sans trop errer. Il devrait avoir la chance de débuter dans des projets constructifs, tout en rencontrant des gens qui auront plaisir à l’aider. Il pourrait se découvrir de nouveaux talents qu’il développera avec enthousiasme. Et la foi en sa réussite. Il aura un grand appétit de vivre, mais il ne devait pas trop commettre d’abus. Enfin, normalement, rien d’irréparable. Jupiter favorise les grands voyages, le natif devrait en faire au moins un assez fabuleux. Il devrait aussi avoir une vie plus riche, en commençant de nouvelles activités. Mais aussi en trouvant de nouvelles sources de revenus. Il vivra donc pas mal de nouveautés où il s’activera beaucoup. Il mangera beaucoup aussi et se reposera peu. Il devrait retrouver l’équilibre plus tard, lorsqu’il sera temps. Mais pour tout de suite, qu’il profite de toutes les occasions qu’il aura de sortir de l’ordinaire et qu’il tente toutes les aventures qui se présenteront. Il sera toujours temps plus tard de s’en repentir. Mais au moins il ne se plaindra pas d’être passé à côté de sa vie. Il l’aura vécu tant qu’il aura pu. Alors bonne fête, patient Capricorne, et à tout le monde, joyeux Noël. Et bonne et heureuse nouvelle année! Que 2020 soit merveilleuse pour vous!

Verseau

Vous comprendrez mieux une histoire affective qui vous aura passablement secoué, vous reprendrez vos esprits. Vous serez plus heureux avec les amis et vous vivrez d’ailleurs une aventure bien spéciale avec l’un d’entre eux. On vous en demandera beaucoup au travail, sans toujours mettre les formes. Mais vous aurez l’occasion alors de démontrer votre génie. Et talent.

Poissons

Votre vie affective sera importante, vous vous rapprocherez de ceux que vous aimez. Mais vous pourriez aussi rencontrer quelqu’un et débuter dans une nouvelle histoire sentimentale. Ça devrait vous mener loin, si vous prenez tout votre temps. Un projet constructif devrait prendre forme bientôt, il façonnera grandement votre avenir. Vous aurez raison d’être optimiste.

Bélier

Il sera question de travail pour vous, vous devriez vous retrouver avec de nouvelles responsabilités. Et il y aura pas mal de communications autour de l’événement. Et bien des démarches. Vous devriez faire un voyage aussi, à un endroit que vous aimez bien. On vous remarquera partout dans le public, votre magnétisme sera intense et troublant. Même pour vous.

TAUREAU

Vous vous déciderez à partir à l’aventure, dans un voyage exotique par exemple. Ou en tentant enfin une expérience osée qui vous attire depuis longtemps. Vous croiserez des gens d’une belle envergure aussi, ils sauront vous toucher au cœur. Et vous faire allumer quelque part. Vous devriez aussi vous rapprocher d’un homme avec qui vous ferez une longue ride. Pour bientôt.

Gémeaux

Vous aurez probablement à vous occuper d’une question d’argent. En réglant une dette par exemple. Vous vivrez aussi un changement imprévu, où vous trouverez quand même des avantages. Il se peut que ce soit en vivant une attirance aussi soudaine que forte pour un type d’homme que vous n’auriez pas remarqué avant. Soyez bon avec votre corps, modérez-vous.

CANCER

Vous vivrez bien des histoires avec les autres, ceux qui sont seuls devraient se rapprocher de quelqu’un qui les attiraient depuis un bout. Ou ils rencontreront un homme très attachant. On pourrait aussi vous faire une proposition au travail et ça devrait vous faire rêver. Et bien jongler. Vous aurez l’occasion de vous amuser dans des endroits inhabituels. Ce sera assez aventureux.

LION

Vous penserez à votre santé, même si c’est le temps de fêter et de s’amuser. Vous ne serez pas trop porté aux abus. Vous serez peut-être bien occupé au travail et il vous faudra être en forme. Vous vous rapprocherez de votre famille. Et de votre gang favorite. Et vous aurez à vous occuper en toute urgence d’une histoire à la maison. Comme de la visite impromptue. Et assez gaie.

VIERGE

Vous aurez plusieurs occasions de sortir et vous en profiterez bien. Vous vous changerez les idées ainsi, pour mieux vous ressourcer. Vous serez d’ailleurs assez créatif, en trouvant des idées géniales pour régler des problèmes. Ou pour créer, si vous êtes artiste. Vous pourriez aussi vivre quelque chose de complètement nouveau en amour et ce sera très sérieux. Ou fou.

Balance

Vous serez heureux à la maison, où vous apprécierez grandement le calme. Vous devriez d’ailleurs vous souvenir autrement du passé et évacuer des émotions toxiques qui en émanaient. Vous pourriez aussi créer une ambiance différente chez-vous et changer le décor. Ou déménager! Vous vivrez de bons moments avec les amis. Ou lors d’une rencontre éclair.

Scorpion

Vous jaserez pas mal avec les gens, avec plus de naturel. Et de laisser-aller même. Vous prendrez probablement la route, pour répondre à des invitations. Ou pour voyager, sortir de chez-vous. Vous serez parfois très enthousiaste, ça vous emmènera loin. Et vous devriez inviter des gens chez-vous, pour souper. L’ambiance serait géniale. Vous ferez un bon apprentissage.

Sagittaire

Eh bien voilà! Jupiter a quitté votre signe et vous devriez commencer à voir son héritage bientôt. Vous aurez certainement une occasion d’améliorer votre sort quelque part. Vous vous sentirez plus riche. Et accompli. Vous aurez de beaux échanges avec vos proches. Et les gens près de vous. Et peut-être des contacts chaleureux avec un voisin spécial. Ou nouveau.