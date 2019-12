Skyy Knox... et ses sorties

À travers ses intentions de sorties, ses passe-temps ou ses projets, nous vous proposons, en guise d’ouverture de la section SORTIR, le portrait d’un montréalais d’adoption. Ce mois-ci, un jeune homme de 33 ans, originaire de Sudbury, qui a joué dans une trentaine de films adultes depuis 2017 et qu’on pourra voir danser de près lors de la 2e édition du weekend de ski gai Elevation Tremblant, fin janvier….

Un film que tu prévois voir au cinéma?

J'ai toujours été amoureux de la comédie musicale Cats et j'ai hâte de voir le film.

Une chanson qui joue presque dans tes oreilles ces jours-ci??

J'ai un large éventail de musiques préférées. Récemment, j’écoute beaucoup le classique Would I Lie to You d’Eurythmics.

Ton bar préféré pour prendre un verre entre amis?

L’Aigle Noir est toujours un endroit où j’aime passer du temps avec des amis. Il y a d’autres endroits pour croiser des jeunes de 18 à 20, mais j’aime bien l’Aigle car on y croise des gars plus matures, amusants et sexys.

Et ton endroit préféré pour aller danser?

Si j’ai le gout de danser, je vais au Stud. La musique est toujours bonne et la foule pleine d’énergie. Les rénovations récentes ont redonné fraîcheur et nouveauté à ce bar que j’affectionne vraiment. Et vous pouvez également me voir en action sur les écrans de télé (rires).

Un restaurant préféré dans le village et ailleurs en ville?

Mon restaurant préféré dans le village, c’est Le Goût du Vietnam. Ailleurs en ville, je dirais Bouillon Bilk, c'est un peu cher, mais la nourriture est délicieuse et les plats de véritables objets d’art.

L’endroit où tu aimes magasiner ?

Un endroit classique pour faire du magasinage à Montréal est bien sûr Simons. J’y trouve toujours des vêtements à la mode incroyables et pas trop chers. De plus, leur section «Maison» est remplie de belles trouvailles. Mais si c'est quelque chose d'un peu plus sexy que je cherche — et j'aime toujours m'habiller de manière sexy pour les événements — je me pointe chez Armada par Men’s Room dans le Village.

T’as un corps incroyable, où t’entraînes-tu?

Merci beaucoup, j'aime vraiment travailler dur pour maintenir mon physique. Je m'entraîne chez Progym dans Hochelaga. Je suis allé dans de nombreux gym à travers le monde et Progym est en haut de ma liste.

À quoi ressemble ta routine d'entraînement?

Je m'entraîne 6 jours par semaine, 2 heures par jour. Il y a bien sûr des moments où je me repose et prends plus de jours de congé, mais en général je suis très dévoué à l’entrainement. Un jour, j'adorerais faire de la compétition, mais pour l'instant je profite visuellement des culturistes qui vont à mon gym.

Quel a été le dernier concert auquel tu as assisté?

Celui de la tournée de Madonna, Madame X. Elle a un immense talent et elle sera toujours une légende à mes yeux, mais je pense qu'il est temps pour elle d'arrêter les tournées. J'ai aimé le spectacle, mais elle n'a plus la même énergie et ça se voit.

Côté nourriture, une faiblesse?

J'aime la nourriture! Tous les aliments! Cela dit, j'ai une vraie dépendance aux bonbons.

Quels sont tes sports ou activités d'hiver préférés?

L'hiver et moi, ça ne va pas naturellement ensemble. Je n'ai jamais vraiment été fan de l'hiver à part le temps magique de Noël. Je suis plutôt un gars de soleil et de plage. Cependant, j'aime bien me réchauffer devant un feu chaud avec un gars dans mes bras.

Une apparition officielle locale prévue en ville ou au Québec?

Je vais danser pour Elevation Tremblant, le week-end de ski gai à la fin de janvier. Il y aura deux partys par soir tout le week-end et si vous ne skiez pas, vous êtes les bienvenus à venir me rejoindre dans le jacuzzi. Je danse aussi lors des événements District (dont celui du 28 décembre). Ils organisent les meilleurs circuit partys en ville avec des DJ incroyables et où l’on croise plein d'hommes, plus sexys les uns que les autres.

Un voyage d’agrément prévu?

J'ai la chance de voyager beaucoup pour le travail. J'aime cependant aussi faire des voyages pour le plaisir. J'ai l'intention d'aller en Afrique du Sud en 2020 où je prévois faire plein d’emplettes.

La fiche de Skyy...

Âge : 33 ans

Quartier de résidence : Hochelaga

Lieu de naissance : Sudbury, Ontario

Célibataire ? : Pour le moment, c'est plus facile pour moi d'être célibataire. Mais j'aimerai toujours Rafael Ramirez (avec lequel Skyy est photographié ci-dessous).

Vous pouvez suivre SKYY sur

Instagram @skyyknox

Twitter Skyyknox