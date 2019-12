Hong Kong gang

Luk Pakchoi, petit ébéniste sans avenir, quitte le village qu’il a toujours connu et dans lequel il est prisonnier d’un mariage malheureux et prend la direction d’une ville dont il ne connaît que peu de choses: Hong Kong. Nous sommes en 1936 et la cité est une possession britannique, depuis 1842, au cœur d’une Chine secouée par la révolution communiste et l’action des triades. C’est dans ce contexte tumultueux que Pakchoi prend progressivement sa place dans un récit se déroulant sur une période de dix ans, passant de simple tireur de pousse-pousse à chef de la mafia locale. Au-delà de son parcours «professionnel», c’est cependant plus l’entrelac des secrets dont il s’entoure qui interpelle.