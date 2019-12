Second opus de la série Bedknobs and broomsticks de la très prolifique auteure Josh Lanyon, un phénomène de la littérature policière et/ou fantastique gaie.

Elle compte, en effet, un public à la fois très vaste et fidèle qui se jette avidement sur chacun de ses nouveaux titres dont plusieurs sont disponibles en langue française. Dans le volume précédent, Cosmo Saville, sorcier de son état, épouse le chef de police de sa localité, non sans avoir préalablement découvert que ce dernier était sous le coup d’un charme (à son endroit) et qu’un sinistre complot, à l’encontre des forces occultes, se tramait dans l’ombre. Quelques cadavres et une lune de miel plus tard, notre «sorcier bien-aimé» entame sa vie d’homme marié. Il est cependant bien plus facile, en théorie qu’en pratique, de cacher un pan entier de sa vie à son conjoint surtout lorsqu’un tueur en série menace les sorciers et sorcières de la ville. Et la découverte des talents surprenants de Cosmo et des secrets qu’il lui cachait est un peu difficile à avaler pour le commissaire Joseph Galbraith. Celui-ci sera-t-il même capable de passer outre les manipulations dont il a le sentiment d’avoir fait les frais? Ajoutons à cela une belle-mère enthousiasmée par la découverte d’un tueur de sorcières dans son arbre généalogique (un sujet de conversation toujours heureux lors d’une visite dominicale), une organisation criminelle chargée d’éliminer les amateurs de sorcellerie et la propre famille de Cosmo qui ne comprend que peu son inquiétude quant à la mort de quelques mortels. On nage dans les crimes sordides, les complots machiavéliques, les déchirements amoureux, de même qu’un humour pince-sans-rire particulièrement efficace. Vivement le tome 3! Disponible en format électronique.

I buried a witch / Josh Lanyon. É.-U.: JustJoshin Publishing, Inc., 2019. 230p.