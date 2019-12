C’est en 2013, que l’aventure CARTOON CALLED LIFE commence comme un antidote au stress du monde de la mode où Juraj évolue depuis 2007. Il crée une bédé sur un petit lapin nommé «Bunny», gai, blanc, dans un univers humoristique et coloré. Ainsi le travail de Juraj est fortement influencé par son activité en tant que designer textile, où il utilise des couleurs vives, des formes florales et géométriques pour créer des pièces à la frontière de la décoration et de la mode.

À travers ses dessins, on est submergé par un sentiment positif avec le sourire de Bunny, un spectre de couleurs vives, des scènes hilarantes de la vie gaie où nous retrouvons des attributs répétitifs du monde de Bunny: des pizzas, des tasses à café, des étoiles et enfin des hommes poilus «beardiful». Juraj a créé plus de 1 500 cartoons, qui ont été publiés en ligne et dans certains magazines, sur une collection de vêtements ainsi que sous la forme de deux livres d’art : Cartoon Called Life en 2017 et Bunny’s New Adventures qui vient de paraître. Cartoon Called Life a commencé comme un projet de loisir mais a rapidement remporté un succès sur les réseaux en devenant une bande dessinée très populaire avec une communauté grandissante (plus de 36 000 abonnés sur Instagram @ cartoon.called.life)

Cartoon Called Life Bunny’s New Adventure / Juraj Straka. 2019.