Bing Bang Pouf, Alléluia!!!

Plusieurs primeurs sont au rendez-vous, le tout pour faire la fête. Et pour les retardataires (comme moi) qui n'ont pas trouvé de cadeaux à donner, il y a toujours l’achat d’un coffret-cd, vinyle, livre-disque, billet de spectacle, etc…

Commençons par le tout dernier Céline Dion, Courage. Tu te trompes pas avec ça. Tout le monde aime Céline ou presque. Son dernier album est assez bien produit avec une direction plus créative voire évolutive. Entre deux murs de ballades émouvantes se trouvent des pièces entraînantes au goût du jour. Album éclectique certes où vous trouverez des petites perles comme Lying Down, Flying On My Own et Imperfections.

Freddie Mercury: Never Boring. Cette super édition de luxe comprend l’œuvre solo de Freddie (chanteur et leader du groupe Queen). Trois CDs dont une nouvelle compile à 12 pistes incluant ses plus grands succès remasterisés et mixés haute-performance, ainsi que ses albums Mr. Bad Guy et Barcelona. Un dvd/ blu-ray avec ses clips promo en HD, un livret de 120 pages, un poster et une carte postale. À écouter les nouveaux mixes de Love Kills et The Great Pretender. Du pop à l’opéra,

du rock au dance music, Freddie reste incomparable et irremplaçable.

La légende pop Elton John sera au centre Bell pour 2 concerts exceptionnels les 2 et 3 avril prochain dans le cadre de sa tournée d’adieu Farewell Yellow Bird Road. Ce sera ainsi l’occasion de réentendre cet album live et de grands succès comme Rocket Man, Tiny Cancer et plusieurs autres. Il y a toujours la possibilité de voir le film Rocket Man dans les bras de votre amoureux ou d’écouter la bande-sonore de cet excellent film. Autre musique de film, il s’agit cette fois de la superbe trame sonore du film Matthias et Maxime de Xavier Dolan, présentement en salles. Musique de Jean-Michel Blais, ce dernier a reçu de nombreuses récompenses pour ses compositions. Également pianiste, il sera bientôt au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, les 14 et 15 janvier. Au cas au vous seriez tentés de le connaître davantage.

On met la table : Pierre Lapointe pour un nouveau show, un nouvel album et nouveau clip. Son huitième long-jeu Pour Déjouer L’Ennui nous séduit par sa versatilité, son minimalisme, par sa quiétude et sa vulnérabilité. Son spectacle sera empreint de mélodies chaleureuses dans un contexte d’ambiance feutrée, romanesquement doux. Très suave. Quant à son vidéo-clip Le Monarque des Îles réalisé tout en douceur se fait d’un plan à un tableau, du bain à la table à manger, des fleurs mortes aux fruits extravagants (nombreux clins d’œil aux parties génitales, pour la passion corporelle). Esthétisme aux teintes douces, terre et mer, beige, ocre, blanc, bleu pastel aux accents très 60’s.

On met la table (partie 2): similitude avec Pierre ou message subliminal, le chanteur new-yorkais Max dévoile son nouveau clip Check List. Contrairement au vidéo de Pierre Lapointe, celui-ci est stylisé «prom-pub» aux couleurs jaune, bleu, rose, super extravagantes et pétantes d’énergie. Musique électro-funk réalisée avec la complicité du duo canadien Chroméo. Ce nouveau clip est un plan-circuit qui va d’une rencontre à une table de resto, d’un gym à une discothèque. Vidéo très gai, clin d’œil aux années 70-80, vivement party produit par Roger Chahayed (Travis Scott, Calvin Harris, Halsey) et Imad Royal (The Chainsmokers, Panic! At The Disco). Voilà une belle liste à puces pour être le meilleur amant romantique possible.

L’auteur-compositeur-interprète Philippe Katherine dévoile avec amour son nouvel opus Confessions. 18 compositions originales toutes aussi déjantées les unes que les autres. Il dénonce les travers sociaux avec humour sur des sonorités folk et pop dansantes. Il galvaude autant sur le rap que le funk, tout en recrutant plusieurs invités de marque dont la chanteuse Angela ainsi que son beau-père l’acteur Gerard Depardieu. Son hit La Banane (tiré d’un de ses précédents albums) vous en fera voir de toutes les couleurs.

Hyperspace, le 13e disque de Beck, est plus pop que nature tout en s’inspirant de la mouvance vaporwave autant pour sa musique que pour l’esthétisme froid et hyperspacial. Voguant dans la lignée de Morning Places (2014), sur des vagues plus électroniques et vaporeuses. À écouter: Chemical.

Le coloré septuor Alaclair Ensemble propose un album inattendu. Il se réinvente sur America, vol.2. Les 10 chansons sont superbement remplies par une gamme de mélodies foudroyantes. C’est sans aucun doute un des meilleurs groupes de hip-hop québécois.

Coffrets vintages: trois excellents groupes UK qui ont marqué les années 80 refont surface avec leurs coffrets-compiles afin de souligner leurs 40e anniversaires. Le premier c’est Simple Minds 40: The Best Of 79-19. Une belle collection de 40 ans de discographie magique. Un coffret comprenant 3 cd/ 2 lp/ digital streaming incluant le super hit Don’t You, Forget About Me. Depeche Mode: The Definitive (Studio Collection) contient les14 albums originaux avec 4 disques bonus, un livret incluant des photos rares, les couvertures d’art originales et toutes les paroles des chansons. Mon «Personal Jesus» n’a qu’à bien se tenir! Jingle Bells! Le groupe OMD (Orchestral Manoeuvres in The Dark) lance le coffret Souvenir avec 5 CD et 2 DVD. Une collection de hits et remixes. Du électro-pop à son meilleur. En plus du coffret Souvenir, il y aura également un format 2CD et 3LP qui constituera un tout nouveau paquet de grands succès, couvrant les 40 ans de carrière du groupe. Cela inclut également tous les singles allant de Electricity à What Have We Done, ainsi que le tout nouveau single exclusif, Don't Go.