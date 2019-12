Douces folies pour les fêtes

CABERNET SAUVIGNON ANNATA, UMBERTO CESARI, IGP RUBICONE (EMILIE-ROMAGNA, ITALIE) 2017

Code SAQ 14190589 Prix : 20$

Du producteur qui vous a charmé avec son Liano, voici un autre vin rouge qui a plusieurs as dans sa manche pour séduire. D'abord un nez qui se déhanche langoureusement entre le porto et le chianti, avec ses notes de fruits murs et de siège en cuir de Lamborghini. Ou des bleuets enrobés de chocolat noir. Puis, sa bouche, qui offre une myriade de sensations et d'harmonies. Il y a du fruit, des tannins présents mais très souples, une petite touche boisée, et une gentille amertume finale qui forme un joli couple avec une aci-dité rafraichissante. Un peu moins exubérant que son grand frère Liano, il saura tout de même servir de bel écrin à vos victuailles du Temps des Fêtes.

CHARDONNAY LE GRAND CLOS, CLOS JORDANNE, VQA NIAGARA PENINSULA (ONTARIO) 2017

Code SAQ 14222851 Prix : 45,50$

Thomas Bachelder retrouve ce vignoble qu'il a révélé au monde en 2007. Compétitionnant sans vergogne avec les grands vins de Bourgogne et de Californie, il nous propose un chardonnay et un pinot noir qu'il considère comme des témoins de ce terroir d'exception de Niaga-ra. Bien jeune, ce beau vin blanc est un peu timide au nez, mais après quelques minutes, il s'épanouit fort joliment avec beaucoup d'élégance. La bouche est tout aussi fine, avec de charmants accents de macaron aux amandes... et de salinité! Sa délicatesse et son caractère ont permis de mettre parfaitement en valeur la super sauce à la crème au parmesan de Mado, et il serait merveilleux avec des huitres, ou des pétoncles saisies. J'ai hâte d'y regoûter dans 5 ans, car on nous promet encore plus de richesse avec le temps. Que de grâce!

CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT CUVÉE RICH, MHCS, AOP CHAMPAGNE

Code SAQ 12622000 Prix : 87$

Ça va faire friser les puristes, c'est certain, mais voilà que certaines maisons vénérables de cette appellation de prestige proposent des vins conçus pour être dégustés comme un cocktail, à servir sur glace, avec un ingrédient aromatique, comme une tranche de concombre, ou un morceau de fruit frais, voire du thé! Au nez, c'est merveilleusement fruité et tendrement floral. En bouche, malgré une dose généreuse de sucre, c'est super aérien, très fin et soyeux. Sans la moindre amertume. Délicieux! On vise avec aplomb le monde de la mixologie, et les jeunes adeptes de prosecco qui se cherchent une alternative de luxe. Offert dans une bouteille argentée, joliment habillée pour faire la fête.

CHAMPAGNE MOET & CHANDON ICE IMPERIAL, MHCS, AOP CHAMPAGNE

Code SAQ 12526165 Prix : 83,50$

Un peu plus intense à prime abord, il y a aussi cette version "cocktailisable" de Moet & Chandon. On se rapproche, ici, des arômes de champagne avec lesquels on est familier (comme ces notes de biscotti aux amandes). Ça m'a paru aussi un brin moins sucré en bouche. Mais il suffit de le verser sur des glaçons pour l'adoucir comme un agneau. Il fera un luxueux Kir Royal ou un joli apéro avec une tranche de carambole sur le bord de vos coupes. En plus, c'est la saison de ce mignon petit fruit. Bref, servi tel quel ou sur glace, le Ice Imperial est un mousseux de choix pour commencer le party du 31, qui devrait plaire à un grand nombre d'invités.

MOSCATO DOLCE RIUNITE, CANTINE RIUNITE, VIN D'ITALIE

Code SAQ 14207627 Prix : 17,95$

Quelle jolie bouteille parfaite pour les lendemains de réveillons, quand on a envie d'un petit buzz sans que la tête nous tourne. Avec ses 6% d'alcool, et ses parfums de pêche et de beau bouquet de fleurs, il fait un merveilleux mimosa. Idéal pour commencer les vacances, avant d'aller prendre un vol vers le Sud. Fruité, suave, équilibré, il est très facile à boire. Par contre, avec ses 94g de sucre par litre, il risque de vous envoyer faire la zumba quand arrivera janvier. Mais vous aurez souri de plaisir avant. Bonne année, à vous qui me suivez chaque mois. Je nous souhaite santé et prospérité pour partager encore plein de délicieuses surprises tout au long de 2020. J'ai déjà hâte!