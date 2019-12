La «RuPaulisation» du petit écran

La «RuPaulisation» du monde télévisuel se poursuit! Après la multiplication des Drag Race, RuPaul sera en vedette en janvier sur Netflix avec une comédie en dix épisodes et en forme de road movie intitulée AJ and the Queen. Preuve s’il en fallait, que le public de RuPaul est de moins en moins confiné aux LGBTQ+.

Avec un nombre grandissant de déclinaisons du Drag Race et de produits dérivés (dont les tournées mondiales Werq the World), il est clair que l’influence du concept de l’émission créée en 2009, va croitre encore plus. En apparence absurde et too much – et ça, oui, cette téléréalité l'est et s’assume comme telle –, RuPaul’s Drag Race est devenue, contre toutes attentes, l'un des piliers revendicatifs de la communauté LGBTQ+. Et RuPaul, son animateur et créateur, est considéré porte-étendard de la communauté arc-en-ciel. Ses expressions sont maintenant utilisées par tous et les conseils de «Mother Ru» aux candidates sont repris comme les mentras et pas uniquement par les coachs de vie et les vedettes…

En plus de la 2e édition de la version asiatique du Drag Race Thailand (dont la diffusion vient de se terminer) et de la diffusion à la fin du printemps prochain de la 12e saison du Rupaul’s Drag Race, on sait qu’on diffusera en 2020, la 5e saison de la version All Stars et la première édition du RuPaul's Celebrity Drag Race, ou 12 célébrités seront relookées et encadrées par d'anciens concurrents de la série pour remporter le titre ainsi que des fonds pour une association caritative... Et, bien avant la seconde version du Rupaul’s Drag Race UK dont on a annoncé le retour pour l’automne prochain, on aura droit à la diffusion du Drag Race Canada (dont le tournage vient de se terminer et où on devrait voir au moins deux ou trois candidates de Montréal) et du Drag Race Australia (prochainement en production). Autant d’occasions de voir une diversité géographique et — espérons-le — une diversité plus grande des types de drags…

D’ici là, dans AJ and the Queen, RuPaul incarnera Ruby Red, une drag-queen qui, après s’être fait voler ses économies, doit repartir sur la route pour gagner de quoi pouvoir ouvrir le bar de ses rêves. Elle y gagne au passage une partenaire de route, la jeune AJ. Les fans de Drag Race auront reconnu quelques visages fami-liers dans la bande-annonce, dont Latrice Royale et Trinity the Tuck… Tout au long de la série de 10 épisodes, on pourra également voir Bianca Del Rio, Katya, Jujubee et Chad Michaels. AJ and the Queen, sera mis en ligne le 10 janvier prochain.