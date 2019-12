Le Gabon devient le 70e pays à pénaliser les relations homosexuelles

Au Gabon, les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont désormais illégales, ce qui fait de ce pays d'Afrique central le 70ème au monde à criminaliser l'homosexualité.

Sous le chapitre "Agressions sexuelles et atteintes aux mœurs", le nouveau code pénal gabonnais prévoit que les personnes reconnues coupables de rapports homosexuels encourent une amende de 5 millions de francs CFA (7.600 €) et une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.

L’interdiction a été votée en juillet dernier mais n’a pas été intégrée au code pénal qu'en octobre faisant du Gabon le 70e pays du monde à rendre illégaux les rapports librement consentis entre personnes de même sexe.

Jusqu'alors, comme la plupart des pays ayant hérité leur Code pénal de l’époque coloniale coloniale française, le Gabon n’avait jamais criminalisé les relations homosexuelles. En 2008, Libreville avait même soutenu une déclaration de l’ONU pour leur dépénalisation à l’échelle mondiale.

Pour Davis Mac-Iyalla, un activiste qui surveille les droits des LGBT, cette nouvelle pénalisation "renvoit la communauté LGBT dans la clandestinité et crée du harcèlement". "La police corrompue utilise maintenant cela, arrête des gens et ensuite les gens doivent soudoyer leur libération". Le militant rapporte que deux hommes ont été récemment arrêtés et ont dû payer des pots-de-vin à la police pour retrouver la liberté.