Le Vatican a co-financé Rocketman, le film flamboyant sur Elton John !

Le film biographique et fantaisiste sur la vie d’Elton John, montrant notamment une scène de sexe entre deux hommes aurait été en partie financé par... le Vatican. C’est ce que révèle le journal italien Corriere della Sera qui a enquêté sur les investissements de la ville-Etat de Rome.

Au centre de l’enquête se trouve Centurion Global Fund, une société d’investissement basée dans la capitale maltaise de La Valette. L’argent du Vatican représente les deux tiers du capital confié à Centurion, ce qui fait de l’Église catholique son principal investisseur.

Ce fonds d’investissement a apporté plus de 4 millions de dollars au financement de productions cinématographiques comme Men in Black International sorti en juin dernier, mais aussi Rocketman, le flamboyant biopic sur Elton John. 850.000 £ auraient été apporté par le fonds d’investissement au développement du film. Malgré les scènes d'amour entre hommes qui figuraient au scénario dès le départ. Et alors que le Vatican condamne encore les relations homosexuelles. Rappelons que Rocketman raconte l’histoire de l’ascension du musicien britannique Reginal Dwight en tant qu’Elton John (interprété par Taron Egerton ) et la spirale descendante dans la drogue, l’alcool. Le film décrit également la relation entre Elton John et son manager, John Reid (un rôle tenu par Richard Madden). Il contient notamment une scène de sexe entre les deux hommes.