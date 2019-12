Un incontournable de la mode masculine

Avec 1000 pieds carrés d’espace, Stéphane Wilford, le propriétaire, a su faire de cette boutique un endroit pour l’homme de s’habiller de la tête au pied. Avec trois employés dévoués, ce magasin a su fidéliser une clientèle qui le suit maintenant depuis ses 27 ans d’existence.

«27 ans déjà et c’est comme si que c’était hier, le temps passe vite lorsque tu aimes ce que tu fais», de dire Stéphane Wilford. «Pour moi, la mode pour hommes, c’est de toujours se réinventer à chaque saison et la chance que j’ai est d’avoir pu fidéliser une clientèle qui me suit depuis le début avec la petite boutique Joe-Blo d’à peine 500 pieds carrés située sur de la Visitation et Sainte-Catherine, poursuit Stéphane. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Joe-Blo a été ouverte le 1er octobre 1993 et se spécialisait surtout dans le cuir. Et quelques années plus tard, Boutique Évolution Hommes par Joe-Blo a ouvert sur Sainte-Catherine avec un style plus urbain chic. Je n’ai jamais eu peur de prendre des chances en créant ou achetant des styles de vêtements avant-garde et uniques car ma clientèle est unique et on ne lui vend pas n’importe quoi, affirme M. Wilford.

Elle recherche la qualité, l’exclusivité et l’originalité à un prix abordable. Et tout ce que Boutique Évolution a en magasin, on ne peut le trouver ailleurs. Et impossible de le commander en ligne. C’est aussi le pourquoi nous n’avons pas de boutique en ligne, cas nos vêtements ont des coupes européennes et se doivent d’être essayés avant l’achat et d’être appréciés et éviter ainsi d’être déçus et de les réexpédier pour échanges. Juste de trouver le fit parfait d’un jeans pour un client peut prendre 2 à 3 essayages. Chez Évolution, nous comprenons que le temps de nos clients est précieux et c’est pour ça que nous avons une vaste sélection de tout ce qui peut se faire pour hommes, des vêtements en passant par les accessoires et les chaussures. C’est un one stop shop pour l’homme moderne et soucieux de son apparence !», de souligner le propriétaire de cette boutique. «Notre succès se doit aussi à tous les compliments que nos clients reçoivent sur ce qu’ils achètent chez nous, de là l’importance du service et du stylisme, non pas juste de la vente. L’ultime plaisir chez Évolution, est de trouver parmi notre vaste sélection complète les morceaux qui conviennent le mieux à chaque client, car rien de mieux que le bouche à oreille comme publicité. Et, après chaque saison, on peut remixer un morceau ou deux avec la nouvelle collection car rares sont les morceaux qui se démodent.» On pourrait croire qu’une telle boutique n’attire que des jeunes professionnels ou des artistes mais non, la clientèle est très variée et va de 35 à 84 ans ! «J’aimerais dire un gros merci à notre fidèle clientèle de continuer à faire de Boutique Évolution Hommes par Joe-Blo un incontournable de la mode masculine à Montréal», note Stéphane Wilford.

Boutique Évolution Hommes par Joe-Blo,

1381, Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-597-2310