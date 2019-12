Habitez les rives du canal de Lachine

Edwin, Style de vie Atwater, vous permet de vivre au cœur de Pointe-Saint-Charles, face au canal et à quelques pas du marché.

Une architecture lumineuse et moderne

L’architecture post-industrielle d’Edwin rappelle l’héritage patrimonial unique du Sud-Ouest de Montréal. Comme le projet ne compte que 90 unités, il est donc intime et à échelle humaine. Edwin répondra certainement à vos attentes de par son design haut de gamme, sa structure de béton, son ascenseur, son insonorisation supérieure, à ses électroménagers premium (inclus pour un temps limité) et à sa fenestration généreuse.

Le projet offre des configurations variées pour tous les styles de vie, allant du condo de type studio à la maison de ville sur deux niveaux. Chaque pied carré de chacune des unités a été créé afin de maximiser la surface et la lumière, ce qui permet des espaces de vie plus grands que nature et ce, à proximité du centre-ville.

Le condo de rêve

Un type d’unité en particulier a retenu notre attention soit le « loft », un condo aérien aux plafonds à 18 pieds de hauteur en béton apparent, ayant un mur complètement fenestré, avec suite des maîtres en mezzanine comportant chambre, walk-in et salle de bain. Le rez-de-chaussée se distingue par son espace de vie ouvert. Vous adorerez sa cuisine digne des prouesses des grands chefs (mais qui peut très bien faire l’affaire pour la préparation d’un repas rapide signé Marché Goodfood !), son salon douillet et sa salle à manger attenante. On ouvre la porte et on a droit à sa propre terrasse privée dans une cour intérieure où règne le calme et la sérénité. De plus, une pratique salle d’eau complète l’ensemble de ce loft exceptionnel. Difficile de trouver mieux comme espace de vie!

Espaces… hors du commun.

Chez Edwin, on offre des espaces communs réfléchis pour la vie d’aujourd’hui, sans flafla, ce qui limite les frais des charges communes. Ainsi une superbe terrasse sur le toit vous permettra de recevoir amis et famille pour un 5à7 avec le centre-ville en guise de décor. Le chalet urbain comprend une cuisine toute équipée et un gym où il fait bon s’entraîner… fini les excuses !

À chaque jour son bonheur au Edwin!

Au Edwin, les journées s’écoulent agréablement. Entre quiétude et effervescence, le plaisir se conjugue au présent. Ce sentiment ne s’explique pas?; il se vit. Bienvenu chez vous.

T. 514-900-1002