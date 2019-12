Le Mustang écologique

Le temps des résolutions arrive, et certains et certaines d'entre vous pensent peut-être à passer au tout électrique pour votre prochaine auto. Une décision qui ne se prend pas à la légère. Cela oblige à vérifier si votre style de vie, et votre usage de l'auto se marieront bien avec l'énergie bleue. Mais c'est peut-être la plus belle des résolutions à prendre.

D'autant que Ford se lance dans le véhicule vert avec son premier VUS, histoire de confondre celles et ceux qui détestent ces gros véhicules énergivores. Et pour marquer le coup, Ford a décidé de frapper fort puisque ce VUS non polluant reprendra le nom mythique de… Mustang! En fait Mustang Mach-E. Et nous en sommes à l'étape de la commercialisation. Vous pouvez déjà commander votre Mustang Mach-E sur le site ford.ca. Pour la finition choisie, vous serez contacté dans les semaines à venir, et votre nouveau jouet zéro émission vous sera livré au cours du premier trimestre 2020.

Cinq versions seront proposées et pouvant se combiner avec la traction intégrale ou la propulsion. Essayons de nous y retrouver. La version baptisée Cali-fornie Route 1 sera une propulsion et celle où sera accolé GT bénéficiera du rouage intégral. Les deux toutefois seront équipées de la batterie longue durée, dont on estime l'autonomie pour la Californie Route 1 à 475 kilomètres.

Ford mise aussi sur la connectivité pour que vous puissiez trouver facilement une borne de recharge. Avec le réseau FordPass, vous aurez accès à plus de 12000 bornes de recharge en Amérique du Nord et le système de navigation pourra vous proposer un itinéraire pour rejoindre la borne la plus proche. Autre petit avantage, un chargeur mobile livré de série qui vous aidera à parcourir en cas de besoin 35 kilomètres de plus après une heure de recharge.

Autre nouveauté, pour rester dans l'écologie, Ford a banni les matières animales dans l'habitacle. Le tableau de bord est sobre et comporte en son centre un immense écran verticale tactile de 15,5 pouces sur lequel se trouve toutes les applications possibles et facilement accessibles. Un écran plus petit de 10,2 pouces se situe derrière le volant où figurent uniquement les fonctions liées à la conduite.

Pour le reste, nous retrouvons l'architecture d'un VUS conventionnel. Le Mustang Mach-E est bien proportionné, les passages de roue galbés pour accentuer l'aspect sportif, et les feux arrière à trois bandes verticales sont le clin d'œil à la Mustang d'ori-gine. Le prix varie de 50 495$ pour la version de base à 82 995$ pour la version GT Performance Edition. Tout en se rappelant que selon le prix, vous bénéficierez aussi des subventions du fédéral et du provincial.

Kia Niro 2020

Le Kia Niro n'est pas vieux mais il s'offre déjà une petite cure de jouvence. Mieux vaut prévenir que guérir. Le Niro est apparu en 2017. Tout d'abord dans une version hybride, puis la gamme s'est élargie avec un Niro hybride rechar-geable. Enfin, une troisième mouture totalement électrique a vu le jour annonçant 385 kilomètres d'autonomie. Chacun peut alors choisir la motorisation qui lui convient en fonction de ses habitudes de conduite et du prix. Difficile à classer au sein d'une gamme, le Niro n'est pas un VUS ni une berline à hayon, l'accent a été mis sur l'espace intérieur, un plus pour une petite famille qui veut se promener avec armes et bagages, enfants et animaux de compagnie en plus. Fiable, comme de nombreux véhicules KIA, le Niro ne faisait pas tourner les têtes avec une silhouette plutôt banale. La cure de rajeunissement lui donne aujourd'hui un peu plus de pep’s. En fait, la calandre semble plus inspirée que celle de la génération précédente. À l'arrière, les changements sont plus subtils. De nouveaux feux à DEL, et une plaque de protection plus massive pour une petite touche plus sportive.

À l'intérieur, les changements sont plus notables avec un instrument numérique, derrière le volant avec un écran de 7 pouces. L'écran tactile d'info-divertissement central gagne un pouce (de 7 à 8 pouces). En option, on peut choisir un écran de 10,25 pouces. Aucun changement sous le capot. La version hybride affiche une consommation de 4,5L/100km. Elle sera la première à être disponible en janvier prochain. Suivra le Niro hybride rechargeable et enfin, le tout électrique. Les prix actuels : le Niro hybride à partir de 27 405$; le Niro PHEV hybride rechargeable à partir de 35 845$; et le Niro EV électrique à partir de 46 905$.

Le sexe des autos

Le prix de la Voiture féminine mondiale de l'année 2019 a été décernée à la Mazda3 au cours d'une cérémonie lors du dernier salon de l'auto de... Dubai. On croit rêver! En fait, le titre de la catégorie est trompeur. Ce n'est pas la voiture la plus féminine qui a été choisie, mais celle choisie par un jury féminin provenant de 30 pays différents. Les critères retenus étaient la sécurité, le style, l'aspect pratique, l'empreinte écologique et le rapport qualité-prix. En fait, les mêmes critères retenus que nous devrions tous évaluer quand on achète une nouvelle auto. Le genre, le sexe et l'orientation sexuelle n'ont abso-lument rien à voir. Sauf pour les GARS en "mâle" de masculinité.