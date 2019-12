Lancé en février dernier, le projet de condominiums et maisons de ville Osha, Remarquable habitat est un véritable succès. En effet, les deux premières phases du projet ont été vendues en un temps record et la troisième phase se vend à très bon rythme, ce qui fait que l’on prévoit déjà le lancement de la phase quatre pour le début 2020.

Hochelaga-Maisonneuve

Les futurs propriétaires proviennent principalement des alentours du projet et la communauté LGBTQ+ y est bien représentée. Ces gens apprécient déjà les grands avantages du quartier où l’on retrouve d’excellentes tables, des cafés sympathiques, de grands espaces verts, des boutiques indépendantes, un marché public et plusieurs stations de métro. Hochelaga-Maisonneuve, c’est un quartier à la personnalité distincte où règne une ambiance de village et où se côtoie une très grande mixité sociale.

Tout cela à seulement quelques kilomètres du centre-ville, ce qui en fait l’un des derniers quartiers centraux abordables de Montréal!

Un design simple et intelligent

Trop souvent, les condos neufs offrent du tape à l’œil et on s’aperçoit trop tard que l’ergonomie n’est pas au rendez-vous. L’équipe derrière Osha a bien analysé les besoins de sa clientèle et a créé des unités où le design est d’une efficacité redoutable. Par exemple, la cuisine offre un immense garde-manger, une rareté en condo, une salle de lavage est attenante à la salle de bain et les garde-robes sont généreux et souvent mur à mur. Ajoutez à ceci des matériaux de qualité comme le quartz et le bois franc d’ingénierie et vous avez un milieu de vie esthétique et efficace. L’espace extérieur n’est pas en reste puisqu’aux immenses terrasses de 17 pieds de large qu’offrent la plupart des unités s’ajoutent celles au toit des penthouses, les cours privées des maisons de ville et deux belles cours intérieures communes verdoyantes.

En construction

Malgré les rudes conditions hivernales, la construction des premières phases du projet avance à bon train. À terme, c’est près de 250 habitations qui seront construites sur le terrain autrefois occupé par un concessionnaire automobile. Des unités de condo d’une de deux et de trois chambres, des maisons de ville sur deux niveaux et des penthouse avec mezzanine sont offerts. De plus, une coopérative d’habitation complètera l’ensemble du projet en 2021.

Pavillon de présentation

Passez visiter le pavillon, comprenant un condo modèle, qui est ouvert du lundi au vendredi de midi à 18h et les samedis et dimanches de midi à 17h.

3730, rue Ste-Catherine Est