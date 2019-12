Casques et écouteurs de haute fidélité Grado

La passion pour la musique est plus grande que jamais chez Filtronique, à votre service depuis plus de 50 ans. Les accessoires de haute fidélité proposés n’ont jamais été aussi performants avec la haute technologie. Pour les Fêtes, Filtronique offre un vaste choix d’écouteurs réputés.

Fondée par Joseph Grado à New York en 1982, la marque éponyme est une référence incontestée en matière de casques audio et de cellules pour platines vinyle. La particularité des casques Hi-Fi Grado est d'utiliser une structure systématiquement ouverte, au grand bénéfice de la scène sonore, d'une largeur et d'une profondeur incroyable. Le succès des casques Grado ne date pas d'hier. Améliorés en 2009, avec l'utilisation de diaphragme mieux ventilés et de nouveaux conducteurs en cuivre, ces casques font vivre la musique...

Le casque Bluetooth Grado GW100 fait figure de petite révolution pour le fabricant New-Yorkais. S'il a mis du temps à voir le jour, c'est que le casque Grado GW100 n'est pas un énième casque sans fil Bluetooth mais bien avant tout un casque Grado, hautement musical, sans aucun compromis sur la qualité de reproduction.

Les écouteurs intra-oriculaires IGE 3 de Grado sont les successeurs des iGi. Le transducteur dynamique a été amélioré par rapport au modèle précédent et ils sont les premiers écouteurs GRADO dotés d’un contrôleur avec microphone pour prendre le contrôle des appels, du volume et de la lecture sur les Smartphones et notamment les IPhone.

Le casque haute-fidélité Grado GS2000e repousse une fois de plus les limites du savoir-faire du fabricant américain. Ce casque ouvert d'exception a été conçu comme un véritable instrument au service de la musique. Son élégant design rétro est fidèle aux canons de la marque new-yorkaise et ses performances acoustiques le placent au-dessus de toutes les autres productions de la marque.

Dernier né de la gamme Grado Professional Series, le casque hi-fi Grado PS2000e constitue une démonstration du savoir-faire unique du constructeur. La conception fait appel à des matériaux haut de gamme avec une mise en œuvre soignée. Les transducteurs ont été retravaillés et la chambre acoustique est conçue en bois d'érable. L'ensemble permet de bénéficier d'un son raffiné avec des basses puissantes, un médium clair et des aigus détaillés. La restitution sonore du casque est assurée par des nouveaux diaphragmes offrant une conversion plus précise du signal électrique en musique. Les grilles arrière et avant profitent quant à elles d'une nouvelle conception permettant de réduire les diffractions sonores pouvant perturber l'écoute. L'habillage est réalisé en aluminium finition chrome fumé pour une esthétique élégante et une réduction efficace des vibrations parasites.

Filtronique, 9343, rue Lajeunesse, Mtl.

514 389.1377