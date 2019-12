L’oreiller Opale de Bleu-Éco

Le développement du design de l’oreiller Opale a demandé plusieurs années de recherche et des centaines d'essais.

Le résultat est purement génial et on a franchement hâte de se coucher le soir! Sa forme profilée supporte votre tête tout en la laissant libre de se mouvoir. Ses côtés arrondis permettent de bien positionner vos bras. Avec cette cavité de ventilation au centre, votre tête reste au frais et surtout, la pression exercée sur votre oreille est beaucoup diminuée, ce qui est très confor-table. Le cœur de l'oreiller est composé de mousse mémoire GelFlex Plus. Les propriétés de régulation de température ultraperformante de la mousse mémoire GelFlex Plus sont uniques sur le marché. Elles assurent une température de sommeil confortable comparativement à la mousse mémoire conventionnelle qui est souvent trop chaude. Un cadeau à se faire soi-même ou pour un être cher.