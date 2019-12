Bio-Hydra d’Arbonne

La gamme Bio-Hydria d’Arbonne est destinée aux hommes et aux femmes à la recherche de produits qui répondent au besoin fondamental de la peau: l’hydratation, élément essentiel de la santé de la peau. Les produits sont simples, faciles à utiliser et efficaces pour libérer et conserver l’humidité de la peau.

Bio-Hydria d’Arbonne est une gamme de produits vraiment unique qui incorpore l’eau cellulaire d’Edulis, un dérivé d'une plante succulente qui a la capacité de retenir l’eau. Ainsi, lorsqu'elle est appliquée sur la peau, elle aide à lui donner une apparence et une sensation hydratée et lisse. On y trouve aussi de l’aloe vera et des plantes essentielles qui hydratent les peaux déshydratées, leur donnant une sensation de fraîcheur et de rosée.

Le Sérum Liquide Bio-Hydria est doté d'une texture de gelée broyée qui se transforme en une mince couche fraîche sur votre peau pour fournir une hydratation instantanée. Il hydrate sans obstruer les pores

La Crème-gel Arbonne Bio-Hydria offre une hydratation qui maintient un éclat d'apparence saine pendant jusqu'à deux jours complets. Elle contient des substances botaniques telles que l'hamamélis issu de l'agriculture biologique et l'aloe vera issu de sources durables qui donnent à votre peau une sensation incroyablement douce et souple.

Une gamme qui compte également un Gel pour les yeux (qui aide à éclaircir les cernes), un Gel nettoyant (qui créé une mousse délicate qui protège votre peau tout en débarrassant votre visage des impuretés) et aussi une infusion (qui mélange camomille, thym et romarin).

En somme, une gamme excitante de produits durables, végétaliens et sans cruauté pour les animaux. Yves Lafontaine

ENTRE 21 $ ET 56$