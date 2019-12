Quel bonheur de s’asseoir au coin du feu pour se réchauffer et faire le plein d’inspiration !

Le foyer LX Pier s’installe aisément dans toute maison, en créant deux pièces depuis une seule pièce ou bien en facilitant la transition d’une pièce à une autre. Peu importe le côté que vous choisissez, réjouissez-vous de la chaleur réconfortante de nos flammes rehaussées dans ce feu rayonnant. Plus que jamais, le foyer LX1 Pier profite de plus de formes et de tailles de pièces. Compact et dotant de grandes aires de visionnement, le LX1 se vante d’une sortie impressionnante de chaleur rayonnante.

