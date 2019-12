Devoir convaincre la Ville de Montréal, encore une fois

Du 6 au 16 août prochain, Fierté Montréal enjolivera Montréal et le Village de plusieurs dizaines d’activités pour les célébrations de la Fierté. Encore en 2020, ce festival s’étendra sur dix jours de festivités, dont la majorité se concentreront au parc des Faubourgs. Justement, Fierté Montréal va demander l’appui de la communauté puisque la Ville veut les déloger du parc des Faubourgs dès 2021.

«Nous avons eu une rencontre avec la Ville et, pour 2021, les autorités municipales veulent nous déplacer au Quartier des spectacles, dit Jean-Sébastien Boudreault, le vice-président de Fierté Montréal. On nous dit qu’on est rendu un gros festival et que ce parc n’est pas destiné à ça. Nous leur avons dit que nous ne sommes vraiment pas chauds à l’idée d’aller là-bas [au Quartier des spectacles]. On veut dire aux commerçants et aux gens du Village que nous sommes contre ce déménagement. On a développé un beau partenariat avec le Village et nous désirons le conserver.»

Tout comme à l’époque avec Divers/Cité, il semble bien que la Ville veuille envoyer tous les festivals au Quartier des spectacles, même si cela implique un éloignement de la communauté d’attache. «On s’attendait à rester au parc des Faubourgs au moins quelques années encore, de poursuivre Jean-Sébastien Boudreault. Mais la Ville veut absolument nous déplacer. Il est clair que nous n’accepterons pas ce déplacement.» Au total, Fierté Montréal a enregistré 3,4M d’entrées à ses événements.

Des suites au World Pride ?

En 2020, et malgré la déception de ne pas avoir obtenu le World Pride de 2023, Fierté Montréal sera en plein développement. «Avec notre expérience de présentation de candidature pour le World Pride de 2023, à Athènes en octobre dernier, nous avons constaté qu’il y avait une belle synergie avec d’autres organisations francophones, d’expliquer Éric Pineault, le président de Fierté Montréal. En discutant avec ces associations, nous avons vu qu’il pourrait y avoir une nouvelle forme de collaboration. Donc on va se rendre en France, en février, pour la fondation de l’Association francophone des Fiertés, une organisation internationale il va sans dire...»

Il devrait y avoir des représentants du Québec, de l’Acadie, de la France et de l’Afrique francophone à cette rencontre-là. «La France n’a jamais participé massivement à InterPride, donc ce sera une belle occasion pour pousser les événements de Fierté de France et d’ailleurs. On verra quelle forme cela pourrait prendre», poursuit Éric Pineault.

Pour appuyer les LGBT de l’Île Maurice

Après l’Ukraine, le Kenya, l’Inde et d’autres pays où les LGBT vivent une situation difficile, les membres de Fierté Montréal se rendront dans cette île à l’est de Madagascar et de l’Afrique. On se souviendra qu’en juin 2018, la mère de notre chroniqueur Richard Burnett, Liliane Laventure Burnett, avait reçu des menaces de mort en tant que «marraine» du défilé de la Fierté organisé par l’organisme Collectif Arc en Ciel, à Port Louis, la capitale.

«À chaque année, on va en territoire hostile aux personnes LGBT et, en 2020, on va être à l’Île Maurice ce mois d’avril. On va aller appuyer là bas le Collectif Arc en Ciel et l’organisation de la LGBTQ Pride», dit Éric Pineault.

Drag SuperStar le mercredi

En 2019, cette soirée haute en couleur à laquelle participent plusieurs drags — des vedettes du RuPaul’s Drag Race et des reines du Québec — a attiré 22 000 personnes sur le site du parc des Faubourgs. «Mais 10 000 autres personnes n’ont pas pu rentrer sur le site», souligne Éric Pineault. On va donc essayer de trouver une solution pour 2020. Par contre, petit changement à l’horaire de cette année, le Drag SuperStar sera présentée le mercredi soir, au lieu du jeudi.

«Nous travaillons très, très fort pour avoir des grands noms cette année. Mais on ne va pas révéler ces choses à ce stade-ci. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y aura de belles surprises», de terminer Jean-Sébastien Boudreault.

Infos : https://fiertemtl.com