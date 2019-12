Le GRIS Montréal poursuit sa lancée et ce depuis 25 ans

Pour 2020, le GRIS Montréal attend une subvention pour pouvoir desservir des régions éloignées comme le Saguenay, la Côte-Nord ou le Bas-Saguenay.

Un guide pédagogique conçu en partenariat avec le Conseil québécois LGBT et destiné aux étudiants des collèges permettra d'outiller les établissements sur les réalités LGBTQ et participer à leur démystification.

Et des activités de financement auront lieu comme chaque année avec une activité festive au Club Soda le 14 mai et le 4 juin, pour les célébrations de la 25e année d'existence; un concert classique aura lieu à la Maison Symphonique de Montréal avec l'Orchestre classique de Montréal sous la direction de Boris Brott. On y jouera entre autres la 9e symphonie de Beethoven, dite Ode à la joie. Beethoven dont on fêtera le 250e anniversaire de naissance... pour les 25 ans du GRIS!