Interligne célébrera cette année ses 40 ans

L'organisme que l'on a connu longtemps sous le nom de Gai Écoute continue sa mission d'écoute téléphonique, d'être l'oreille et de bon conseil pour celles et ceux qui traversent un creux dans leur vie.

Pour 2020, l'équipe d'Interligne continuera la formation de ses employées et bénévoles pour qu'ils et elles soient prêt.es à intervenir en cas de crise suicidaire, et de maîtriser toutes les procédures d'urgence. Interligne est aujourd'hui membre du collectif de l'Association québécoise de prévention du suicide. Malheureusement, les appels sont nombreux et souvent la nuit et nécessiteraient plus d’intervenants. Le même mois, le 1er rapport ALIX sur les violences envers les personnes LGBTQ sera dévoilé en partenariat avec des universités. Enfin, Interligne reprendra aussi les cliniques juridiques qui ont connu un grand succès l'année dernière. Et bien sûr, un événement à surveiller: les 40 bougies à souffler.