La Fondation Émergence fêtera ses 20 ans d'existence cette année

Une longévité qui se célébrera en grand. Outre les activités traditionnelles de financement, la campagne et la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie avec la remise de prix, la Fondation Émergence organisera un événement spécial pour souffler les 20 bougies.

Trois autres programmes occupent le temps de l'organisme, celui Pour que vieillir soit gai, celui ProAllié, qui vise à accompagner les milieux de travail vers plus d'inclusion des personnes LGBT. Un guide ainsi qu'une exposition serviront d'outils de promotion et de sensibilisation. Enfin, le dernier programme, Famille Choisie, qui vise à rejoindre les proches aidante.s LGBT pour les soutenir et les renseigner sur les services existants.