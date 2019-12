Demandez le programme 2020 !

Un petit rappel pour commencer, les 6@8 de la Chambre de commerce LGBT du Québec se déroulent le dernier mercredi de chaque mois. En 2020, ces 6@8 seront présentés par la Banque TD et coprésentés par un nouveau commanditaire, la firme d’avocats McCarthy Tétrault.

Intitulé les Explorales, trois de ces 6@8 mensuels offriront l’opportunité d’un panel conférence d’une trentaine de minutes qui précèdera le cocktail de réseautage. Ainsi, le 6@8 de mars abordera «la diversité dans les TI» (technologies de l’information). Celui du 29 avril, organisé avec la collaboration de LSTW (Let Spread The Word), tentera de répondre à la question «Où sont les femmes en affaires?». Et le 6@8 du 25 novembre s’intéressera à «comment faire une transition sur les lieux de travail?».

Les rendez-vous de 2020

Le conseil d’administration de la CC-LGBT-Q a mis en place un nouveau comité pour planifier plus en amont ces activités de réseautage afin que les membres et leurs ami.es puissent prendre date. Parmi ces autres dates, on peut d’ores et déjà annoncer les prochains rendez-vous:

• Le 29 janvier, rendez-vous est pris dans l’appartement témoin du projet Bourbon sur Sainte-Catherine Est, au coin de Wolfe.

• Notez que le jeudi 21 mai, on se retrouvera tous dans la Salle du Parquet de la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) pour le 16e Phénicia! Le 17 juin, ce sera l’assemblée générale de la Chambre de commerce LGBT du Québec.

• Le 6@8 de réseautage de juillet aura lieu… le 6 août! On fêtera l’été avec le BBQ annuel et son ambiance festive sur la terrasse de la Brasserie Saint-Ambroise. Il s’agit de la désormais traditionnelle soirée l’Estivale, comme chaque année depuis quatre ans. Un invité de marque sera au programme…

Quelques 6@8 restent à définir

Si les 6@8 du 26 février, du 26 août et du 30 septembre 2020 restent ouverts à l’invitation des membres de la Chambre, celui du 28 octobre se déroulera dans le cadre du festival image+nation (qui se déroulera plus tôt en 2020) comme ce fut le cas cette année avec la chambre de commerce américaine lors de la projection des Crevettes pailletées au cinéma l’Impérial fin novembre dernier.

Et bien sûr comme énoncé plus haut, le 6@8 du 25 novembre sera consacré au panel conférence sur la transition sur le lieu de travail. Et le souper de Noël rassemblera les habitués des 6@8 en décembre 2020. Toutes ces dates sont bien sûr sous réserves de modifications. Mais la page Facebook de la Chambre de commerce LGBT du Québec saura vous en aviser. À surveiller donc…

Comme l’explique Thierry Arnaud, président de la CC-LGBT-Q, «lors de notre Lac-à-l’épaule annuel, nous avons identifié deux axes complémentaires. Tout d’abord, les thèmes des panels-conférences doivent être à l’intersection de la diversité LGBTQ+ avec les grands enjeux sociétaux: environnement, parité hommes/femmes, technologies de l’information, intelligence artificielle, etc.; enfin, nous mettrons l’accent cette année sur la place des femmes au sein des activités de la Chambre de commerce. Ainsi, nos panels seront paritaires (40/60%) avec, si possible, une majorité de femmes!», conclut-il.