Les Héros et Zéros de 2019 (partie 1)

HÉROS Le rappeur américain Lil Nas X pour avoir annoncé son homosexualité le 30 juin. Le 29 juillet, sa chanson Old Town Road est devenue le premier succès à rester en première position du Billboard’s Hot 100 pour 17 semaines consécutives. Lil Nas X est alors devenu le premier homme ouvertement homosexuel à recevoir un prix de la Country Music Association et est le premier artiste rap ouvertement homosexuel à être en nomination pour les Grammy Awards.

HÉROS Eek-A-Mouse, légende du Reggae Dancehall, qui a chanté en juin avec un drapeau arc-en-ciel en chantant: «Jésus aime tout le monde, qu'il soit gai ou lesbien.» Il a réagi aux contrecoups de la controverse en sortant, le 8 août, la chanson Controversial Song .

ZÉRO L'acteur comique Kevin Hart, pour s'être retiré en tant qu'hôte des Oscars 2019 après avoir refusé de s'excuser pour ses Tweets anti-gais.

HÉROS Billy Porter, qui est devenu le 22 septembre le premier homme noir ouvertement gai à remporter un Emmy Award pour le rôle principal dans un drame, dans la série Pose. Porter a également réagit aux tweets homophobes de Kevin Hart, affirmant dans une interview: «Tu fais marche arrière et opprimes les autres de la même manière que tu dis avoir été opprimé. Va te faire foutre».

HÉROS La militante LGBTQ russe, Yelena Grigoryeva, qui a été poignardée à mort à Saint-Pétersbourg le 21 juillet, après que son nom a été inscrit sur un site Web, qui encourage les gens à «chasser» les militants LGBTQ.

HÉROS Paul Landers et Richard Kruspe membres du groupe allemand hard rock Rammstein, pour s'être embrassés sur scène à Moscou le 29 juillet, en défiance à la loi anti-gai de la Russie.

HÉROS La comédienne et réalisatrice montréalaise Marianne Farley, dont le film Marguerite, sur la réalité des lesbiennes, a été sélectionné pour le meilleur court métrage aux Oscars 2019.

HÉROS Brooke Lynn Hytes, finaliste de la 11e saison du RuPaul's Drag Race, qui sera juge de la série télévisée Drag Race Canada.

HÉROS Merriam-Webster pour avoir ajouté le "iel" (they) non binaire à la nouvelle édition de son dictionnaire, publié le 17 septembre.

HÉROS La série télévisée Passe-Partout sur Télé-Québec pour avoir présenté le personnage de Madame Coucou comme lesbienne dans l’épisode du 6 mai.

HÉROS Mattel pour avoir lancé, le 25 septembre, la série de poupées non genrées Creatable World.

HÉROS L'émission télévisée pour enfants Arthur (sur PBS), qui a débuté sa 22e saison, le 13 mai, avec le professeur d'Arthur, M. Ratburn, épousant son partenaire de même sexe.

HÉROS La série télévisée animée pour enfants de Disney Star Wars Resistance pour présenter les personnages Orka et Flix en tant que couple queer.

ZÉRO La Régie des alcools du comté de Harford qui a averti, en mai, les bars du Maryland qu'ils pourraient perdre leur permis d'alcool s'ils présentaient des spectacles drags qu’elle associe à du divertissement pour adultes.

HÉROS Les élèves de l’école secondaire Robert Gravel du quartier Mile End de Montréal, qui ses sont maquillés en protestation à la suspension d’un camarade de classe qui s’était présenté portant du maquillage à l’école. Ironiquement, cette école secon-daire est spécialisée dans l'enseignement des arts du théâtre.

HÉROS La drag queen "DYHZY" - alias Estanislao Fernandez, fils du président argentin, Alberto Fernandez.

HÉROS La drag queen brésilienne Pabllo Vittar, classée dans la liste des leaders de la prochaine génération du magazine Time publiée le 10 octobre.

HÉROS La Cour suprême du Brésil, qui a décidé, le 13 juin, de faire de l’homophobie et de la transphobie un crime.

ZÉRO L'acteur Jussie Smollett qui a affirmé avoir été victime d'une attaque raciste et homophobe le 29 janvier, alors que ce n’était pas vrai.

HÉROS L'acteur George Clooney pour avoir lancé le boycott international de neuf hôtels de luxe ayant des liens avec Brunei, après que ce pays ait annoncé que les actes sexuels gais seraient punis de mort à compter du 3 avril. Pendant ce temps, Omar Sharif Jr., originaire de Montréal, a tweeté le 1er avril: «Je pense qu’il est navrant d’outer les gens, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est justifié. Je me porterai second pour être exécuté conformément à la nouvelle loi anti-LGBT du Brunéi à condition que le fils du sultan soit le premier et que le sultan lui-même jette les premières et dernières pierres. Le sultan Hassanal Bolklah est revenu sur sa décision, le 5 mai.

ZÉRO L’Iran, pour avoir accusé le célèbre chanteur irano-kurde Mohsen Lorestani de «corruption sur terre» (c'est-à-dire d'être gai) une accusation passible de la peine de mort.

ZÉRO La Turquie, pour avoir interdit tous les rassemblements publics LGBTQ, tiré des gaz lacrymogènes et arrêté des militants LGBTQ lors des marches de la fierté et des événements à Ankara (10 mai), Istanbul (22 juin) et Izmir (30 juin).

HÉROS Les 100 militants cubains LGBTQ qui ont défié leur gouvernement communiste de tenir une marche de la fierté non autorisée le 11 mai, après que les autorités aient annulé la 12e marche annuelle de la fierté de ce pays. Il y a eu au moins trois arrestations après des affrontements avec la police.

HÉROS Pour l'approbation du mariage entre personnes de même sexe : l’Équateur (12 juin) et l’Irlande (21 octobre).

HÉROS L'Angola, qui a dépénalisé les relations homosexuelles le 23 janvier; La chambre basse du Bhoutan, qui a voté massivement le 8 juin pour dépénaliser l'homosexualité; et la Haute Cour du Botswana, qui a dépénalisé les relations homosexuelles dans une décision unanime du 11 juin.

ZÉRO L'Église anglicane du Canada, dont le vote pour approuver le mariage homosexuel n'a pas été adopté lors de son assemblée générale le 12 juillet.

HÉROS Les quelques milliers de militants LGBTQ qui ont participé aux toutes premières marches de la fierté dans leur ville natale: Katmandou au Népal (29 juin); Skopje en Macédoine du Nord (29 juin); Tiblisi, Géorgie (8 juillet); Bialystok en Pologne, avec la police anti-émeute pour protéger les marcheurs de 4 000 homophobes d'extrême droite (20 juillet) qui leurs lançaient des bouteilles; Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine (8 septembre); et la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv (15 septembre).

HÉROS La Première ministre serbe ouvertement lesbienne, Ana Brnabic, pour avoir participé à la marche de la fierté de Belgrade le 15 septembre.

ZÉRO Nivea, dont l'agence de publicité mondiale FCB s’est dissociée, après qu'un responsable marketing ait indiqué «Nous ne ferons pas de pub gaie chez Nivea» quand on lui a proposé une campagne où l’on voyait deux hommes se toucher les mains.

HÉROS Coca-Cola, qui a lancé sa campagne publicitaire «Love is Love» en Hongrie, mettant en vedette des couples homosexuels qui s'embrassent et qu’elle a gardée malgré la controverse.

HÉROS La compagnie de produits hygiénique Always qui a annoncé en octobre qu'elle redessinerait ses serviettes et tampons pour être plus inclusifs. Always supprimera le symbole Venus - utilisé pour représenter le sexe féminin - de ses produits pour être plus inclusive pour ses clientes transgenres et non binaires.

HÉROS Le militant et avocat LGBTQ Maurice Tomlinson pour sa lutte à pouvoir organiser une Fierté à Montego Bay en Jamaïque..

HÉROS L'Université de Winnipeg, pour le lancement de ses archives bispirituelles, les premières au Canada. Le militant bispirituel de longue date Albert McLeod a fait don de la plupart des éléments des archives.

HÉROS Les milliers d’étudiants albertains qui sont sortis de leurs classes, le 3 mai, pour protester contre la position du premier ministre Jason Kenney selon laquelle les parents devraient être informés lorsque leurs enfants rejoignent des alliances gai-e-s hétéros à l’école.

ZÉRO L’ex-chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, pour ses opinions anti-LGBTQ.

ZÉRO Le vice-président du Toronto Catholic District School Board, Michael Del Grande, qui a comparé les questions et réalités LGBTQ à la bestialité et à la pédophilie.

HÉROS Les résidents de Chilliwack, en Colombie-Britannique, qui ont peint 16 passages pour piétons aux couleur de l’arc-en-ciel LGBTQ+ sur leurs propriétés privées en novembre après que le conseil municipal a voté contre la peinture d'un passage pour piétons aux couleur de l’arc-en-ciel en ville pour soutenir la fierté LGBTQ.

ZÉRO Le président américain Donald Trump. Le 4 novembre, l'administration Trump a annoncé l'abrogation immédiate des dispositions relatives à l'orientation sexuelle et à la non-discrimination de l'identité sexuelle dans les règlements fédéraux en matière de santé, poursuivant ainsi ses actions portant atteinte à la santé et au bien-être des Américains LGBTQ et des personnes vivant avec le VIH.





