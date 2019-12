Les Héros et Zéros de 2019 (partie 2)

Voici la 24e revue annuelle de notre journaliste Richard Burnett, qui fait ressortir les héros et les zéros de l’année 2019.

CLIQUEZ ICI POUR LA 1ERE PARTIE DE CET ARTICLE

HÉROS Le lanceur et défenseur des droits civiques LGBTQ, Sean Doolittle des Nationals de Washington (équipe championne des séries mondiales de la ligue majeur de Baseball), qui a décliné une invitation officielle à une cérémonie à la Maison Blanche parce qu'il n'est pas d'accord avec les politiques de Donald Trump, sans parler que la femme de Doolittle a deux mères.

HÉROS Les Canadiens de Vancouver, équipe de ligue mineure affiliée aux Blue Jays de Toronto, pour avoir organisé leur soirée inaugurale de fierté au stade Nat Bailey le 23 juillet; et les Dodgers de Los Angeles, dont la soirée LGBTQ du 31 mai a été le match le plus fréquenté de l'équipe en sept ans.

HÉROS Athlète intersexuelle sud-africaine, coureuse de demi-fond et double médaillée d'or olympique Caster Semenya qui, le 1er mai, a perdu son procès devant le Tribunal arbitral du sport de Suisse pour concourir en tant que femme dans toutes les courses.

HÉROS La Fédération internationale de football (FIFA), pour l'application de son nouveau code interdisant les comportements racistes et homophobes des joueurs sur le terrain et des supporteurs dans les tribunes..

ZÉRO La Federation of Gay Games pour avoir annoncé le 11 novembre que l’organisme restait déterminé à tenir les Gay Games de 2022 à Hong Kong, et ce, malgré les protestations pro-démocratie et la répression des autorités locales. Rappelons que la même organisation avait révoqué le droit de Montréal d'accueillir les Gay Games, en 2006, parce que ses dirigeants contestaient les chiffres de fréquentation envisagés par le comité de Montréal (qui n’étaient pas si exagérés lorsqu’on combine les chiffres des Outgames mondiaux de Montréal 2006 et ceux des Gay Games de remplacement tenus à Chicago en 2006 à quelques semaines d’intervalles).

HÉROS Inspirés par les cheerleaders masculins des Rams de Los Angeles lors du Super Bowl 2019 — Quinton Peron et Napoleon Jinnies — Steven Sontag et Driss Dallahi sont devenus les premiers hommes de l'équipe de cheerleading, auparavant entièrement féminine, associée aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre

ZÉRO Le présentateur gai Shepard Smith, partisan virulent des conservateurs américains qui a annoncé sa démission de Fox News le 11 octobre (le même jour que la Journée nationale de la sortie du placard).

HÉROS Deux publications LGBTQ pionnières : le Washington Blade a eu 50 ans, le 18 octobre. Et, bien évidemment, Fugues a eu 35 ans en avril.

HÉROS Whembley Sewell, nommé rédacteur en chef de la publication LGBTQ Them de Condé Nast; Dawn Ennis, nommée rédactrice en chef de Outsports; et Ben Hunte, embauché comme premier correspondant LGBTQ pour BBC News.

HÉROS La Fondation Bill et Melinda Gates pour son don de 100 millions de dollars pour soutenir la recherche génétique pour une cure contre le VIH.

ZÉRO Santé Canada, pour s’être limité à réduire l'interdiction du don de sang aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes d'un an à trois mois, au lieu de l'éliminer complètement.

ZÉRO Le tueur en série torontois Bruce McArthur qui, le 29 janvier, a plaidé coupable à huit chefs d'accusation de meurtre au premier degré (victimes ci-dessus). Le 8 février, il a été condamné à la prison à vie.

HÉROS Le militant montréalais LGBTQ Matt McLauchlin, qui a lancé une campagne de lobbying auprès de la ville de Montréal, de l'arrondissement de Ville-Marie et de la mairesse Valérie Plante afin de nommer la place publique à côté de la station de métro Frontenac en l'honneur du militant LGBTQ de 23 ans, Joe Rose. Rappelons qu’aux petites heures du matin, le 19 mars 1989, Joe avait été poignardé à mort par quatre jeunes voyous homophobes à bord du bus 358 qui arrivait à la station de métro Frontenac, simplement parce qu'il avait les cheveux roses. Ce meurtre brutal a été un moment charnière dans l'histoire LGBTQ de Montréal.

HÉROS Les éditions mexicaine et britannique du magazine Vogue pour avoir mis sur leurs couvertures de décembre 2019, Estrella Vazquez, une femme transgenre zapotèque indigène.

HÉROS L'équipe de hockey entièrement transgenre «Team Trans», composée de joueurs du Canada et des États-Unis, qui a joué son premier match amical à Cambridge, au Massachusetts, le 10 novembre.

HÉROS Jazell Barbie Royale, la première femme trans noire à être couronnée Miss International Queen, le 8 mars.

ZÉRO Jean Edens Lindor qui a plaidé coupable, le 10 octobre, pour le meurtre au deuxième degré à coups de couteau de la travailleuse transsexuelle montréalaise Sisi Thibert, en 2017.

ZÉRO Le co-fondateur de l’organisme des droits LGBT Stonewall, Simon Fanshawe, pour avoir signé une lettre ouverte dans l'édition du 22 septembre du Sunday Times, déclarant que les droits des trans mettaient les femmes et les enfants en danger.

HÉROS L'Inde, pour avoir adopté le projet de loi sur les droits des transgenres au Parlement le 5 août.

ZÉRO Chick-fil-A qui a rétropédalé après avoir initialement annoncé, le 18 novembre, qu'il ne ferait plus de dons aux organisations anti-LGBTQ. La chaîne de restauration rapide a été largement condamnée en 2019 : elle cessera ses activités dans son premier point de vente au Royaume-Uni après que le centre commercial Oracle à Reading ait annoncé qu'il ne prolongera pas le bail, en avril 2020; les manifestants ont écrasé la grande ouverture du premier Chick-fil-A de Toronto le 6 septembre; et Chick-fil-A a perdu plusieurs contrats derestauration dans les aéroports américains.

HÉROS L'avocat Mounir Baatour, le premier homosexuel à briguer la présidence de la Tunisie. Le 13 octobre, le professeur de droit Kais Saied a remporté l'élection avec 72,71% des voix.

HÉROS La drag queen de Los Angeles Maebe A Girl qui a marqué l'histoire en avril lorsqu'elle a été élue au conseil d’arrondissement de Silver Lake, devenant ainsi la première drag queen élue à une charge publique aux États-Unis. Elle est également entrée dans la course pour le Congrès dans son district. Cette élection aura lieu le 3 mars 2020

HÉROS Lori Lightfoot qui a prêté serment en tant que première maire lesbienne de Chicago le 20 mai.

HÉROS Gianmarco Negri, qui est devenu le premier maire transgenre d’Italie lors de son élection à Tromello le 26 mai.

HÉROS Les 74 candidat-e-s LGBTQ2 qui se sont présenté-e-s aux élections fédérales du Canada de 2019. Le 21 octobre, seulement quatre députés homosexuels ont été élus: Seamus O’Regan et Rob Oliphant (Parti libéral), Eric Duncan (Conservateur) et Randall Garrison (NPD).

HÉROS Le candidat à la présidentielle américaine Pete Buttigieg qui a déclaré lors du débat présidentiel démocratique du 12 septembre qu'après avoir servi en tant qu'officier militaire en Afghanistan, «je suis revenu du déploiement et j'ai réalisé qu’on ne vit qu'une seule vie, et je n'étais pas intéressé à ne pas savoir ce que c'était que d'être amoureux plus longtemps. Donc, j’ai fait ma sortie du placard, sans savoir quel genre de revers professionnel il pourrait y avoir.»

HÉROS La Banque d'Angleterre qui a choisi Alan Turing, pionnier de l'informatique et briseur de code de la Seconde Guerre mondiale, comme nouveau visage du nouveau billet de 50 £.

HÉROS Le Canada, qui a dévoilé, le 23 avril une nouvelle pièce de 1 $, soulignant que 1969 fût un «tournant» pour les droits civils LGBTQ

HÉROS Le Canada, qui depuis le 4 juin permet désormais à ses citoyens d'identifier le sexe «X» sur leur passeport.

HÉROS Les 23 employés de Google qui ont protesté contre leur employeur en participant au «Contingent de la résistance» lors du défilé de la fierté de San Francisco le 30 juin, après que les organisateurs du défilé eurent refusé d'interdire Google de leur défilé pour ne pas avoir supprimé les vidéos homophobes de la filiale de Google, YouTube.

HÉROS Huit créateurs de contenu LGBTQ de premier plan - y compris le trans montréalais YouTuber Chase Ross - pour avoir lancé le 14 août un recours collectif contre YouTube pour censure de leur contenu.

HÉROS L’icône littéraire québécoise Michel Tremblay, lauréat de l’Ordre des francophones d’Amérique le 3 juillet; L’icône littéraire américaine Edmund White, a reçu le 20 novembre la médaille de la National Book Foundation pour sa contribution exceptionnelle aux lettres américaines; et l'icône pop Cyndi Lauper, qui a reçu le prix Global High Note inaugural des Nations Unies le 10 décembre, pour son travail pour prévenir et mettre fin à l'itinérance chez les jeunes LGBTQ.

HÉROS L’Équipe de Fierté Montreal pour leur candidature solide, bien que non gagnante, pour l'organisation de WorldPride en 2023.

HÉROS Le militant LGBTQ de longue date John Banks qui a organisé la première marche de la fierté montréalaise en 1979, attirant 52 marcheurs. Quarante ans plus tard, Fierté Montreal Pride lui a décerné, en août, son premier prix John Banks.

HÉROS Le cofondateur des Archives gaies du Québec, Ross Higgins, qui a reçu la Médaille du 150e anniversaire du Sénat.

HÉROS Le WorldPride de New York, pour la commémoration du 50e anniversaire du soulèvement de Stonewall lors de la plus grande célébration de la fierté de l'histoire. En plus de leur défilé massif le 30 juin, il y avait une marche de libération queer populaire retraçant les étapes de la première journée de libération de Christopher Street en mars 1970 - la première marche de la fierté au monde - qui s'est terminée par un rassemblement dans l'après-midi dans la grande pelouse de Central Park. Là, Larry Kramer, le héros queer et fondateur d'ACT UP, a déclaré dans un discours sur la lutte contre le VIH / sida: «En fin de compte, nous avons échoué. Je sens certainement que j'ai échoué. Il n'y a pas de remède à ce fléau. Trop d'entre nous sont encore infectés. Nous sommes devenus trop complaisants avec la PrEP. La recherche du remède est encore à l'âge de pierre. Les quelques traitements que nous avons sont terriblement chers et entraînent des effets secondaires gênants. Leur fabricant nous retient contre une rançon. »Mais Kramer terminerait son discours sur une note positive:« Si vous aimez être gai autant que moi, battez-vous! Donnez-moi de quoi être fier de nouveau. S'il vous plaît - vous tous - faites votre devoir d'opposition en ces jours sombres et dangereux. Merci d'être ici.»

HÉROS Pour leurs sorties en 2019 : Michael Cherny, chef de cabinet de Deloitte à Toronto en tant que transgenre; l'ancien joueur de football MLS Matt Pacifici, le footballeur australien Andy Brennan, l'athlète des jeux CrossFit Alec Smith et le médaillé d'or olympique Kerron Clement ont fait leur sortie du placard comme gais, tout comme les acteurs Connor Jessup, Brian J. Smith et Ryan Sampson, le chanteur gospel rwandais Albert Nabonibo, YouTuber Daniel Howell et le maire d'Ottawa Jim Watson. La star du sport indienne Dutee Chand s'est révélée lesbienne; la star de la pop britannique Sam Smith et la candidate du RuPaul's Drag Race UK Divina de Campo se sont révélées non binaires; l'icône de Star Wars, Billy Dee Williams, est apparue comme un genre fluide; la chanteuser Jann Arden, la YouTubeuse Lilly Singh, l'ancien joueur de football de la NFL Ryan Russell et la star de Disney Joshua Rush sont sortis bisexuels; et l'ancien joueur de rugby professionnel gallois Gareth Thomas s'est révélé séropositif le 14 septembre après que des tabloïds ont cherché à révéler son statut sérologique.

HÉROS Le légendaire militant québécois LGBTQ, Laurent McCutcheon, décédé le 4 juillet après avoir reçu des soins médicaux pour mourir, après une longue bataille contre le cancer.

HÉROS Les icônes littéraires John Giorno et Patricia Nell Warren, les auteurs à succès Wayson Choy et Binyavanga Wainaina, le dessinateur Howard Cruse, le danseur Hector Xtravaganza, la légende du drag de New York Hattie Hathaway (alias Brian Butterick), le légendaire couturieur et directeur artistique de Chanel Karl Lagerfeld, l’activiste queer Michael Doughman qui a mis Dallas sur la carte gaie, le pionnier de la disco et le producteur de Village People Henri Belolo et la chanteuse soul et pionnière trans des années 1960 Jackie Shane, la comédienne trans Daphne Dorman et le fixer d’Hollywood Scotty Bowers, la militante américaine pour l'égalité du mariage Diane Olson, la montréalaise et militante trans Michelle DeVille, les militants montréalais Bernard Daoust et Conrad Borgias, le militant queer haïtien Charlot Jeudy, tous décédés en 2019.

traduction par Yves Lafontaine