Le premier restaurant de fine pizza au Québec vendu!

La Société de franchises Piazzetta, partenaire de longue date de Fugues, nous a annoncé la vente du tout premier restaurant de la chaîne Piazzetta, qui a ouvert ses portes il y a 30 ans

Marc-Antoine Lacasse et Laurianne Robitaille sont les nouveaux acquéreurs, depuis le 4 décembre dernier, de cette célèbre institution (707 rue St-Jean à Québec). Ces amoureux de la restauration sont dans le paysage de la Piazzetta depuis plusieurs années en tant que franchisé pour Marc-Antoine Lacasse et comme directrice des opérations pour Laurianne Robitaille, de la succursale de Charlesbourg.

Ces deux acolytes apportent un vent de fraîcheur au restaurant déjà très populaire de la rue St-Jean. Il s’agit d’un beau défi, pour les deux associés, que de reprendre le flambeau de la toute première Piazzetta du réseau. Rappelons que la Piazzetta est l’instigatrice et la référence de la pizza fine depuis 1989, au Québec. À travers les années, la Piazzetta n’a jamais sacrifié la qualité de son produit. On ne retrouve aucun agent de conservation, ni additif chimique dans ses produits et sa fabrication de style artisanale lui donne une saveur unique. Le concept a bien évolué avec les années et son menu diversifié privilégie toujours les produits locaux. La Piazzetta St-Jean est un endroit convivial, chaleureux et sympathique à l’image des deux nouveaux propriétaires à qui nous souhaitons bon succès!