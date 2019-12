Pour le temps des fêtes… à Québec

Plusieurs soirées festives se tiendront au Bar St-Mathews, sur la côte Ste-Geneviève, durant la période des fêtes. Jeudi 19 décembre, le barman vous invite à un Raynald de beau Noël dès 17h. Ça sera suivi d’un Spécial Noël karaoke à partir de 22h. Samedi 21 décembre, ce sera le tour de l’édition du temps des fêtes de la populaire Soirée Ours/Cuir. Lundi 23 décembre, dès 18h, la soirée «J’en ai eu, j’en veux pu!» propose d’échanger un cadeau pour un autre… Quant à Dream, elle vous concocte surement quelques surprises pour ses spectacles Dream Academy des vendredis durant les fêtes…

Au cabaret club Le Drague, les festivités débutent les 19 et 20 décembre, avec la comédie musicale des fêtes Hoe! Hoe! It’s Chistmas, avec Adriana Schatzi et ses danseurs. Le 27 décembre, place à 2019 Revue et corrigé, le spectacle de drag queens où vous retrouverez les moments forts de l'année 2019. Le 31 décembre, célébrez l’arrivée de 2020 avec le spectacle SPICE WORLD : ÉDITION XXELLES, avec Stivy Schatzi, Virginie Françoise, Océane, Gabry Elle et Scarlett Schatzi…