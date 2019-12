Bal de neige / Fierté hivernale, pour s’amuser fièrement

Le 42e Bal de Neige aura lieu du 31 janvier au 17 février 2020. Le slogan de l’évènement est C’est aussi ÇA le Bal de Neige ! En 2020, des actions concrètes seront mises en place pour confirmer le changement urbain et culturel dans la programmation publique du Bal de Neige. Tout en conservant son offre d’activités hivernales et de loisirs familiaux en plein air, le Bal de Neige proposera une expérience hivernale plus urbaine avec de nouvelles destinations dont la rue Sparks, à Ottawa, qui devient le pôle principal des festivités. Donc, la plupart des activités sont au cœur d’Ottawa et de Gatineau! Mais ce n’est pas tout, Fierté dans la Capitale organise la Fierté hivernale avec plusieurs activités destinées aux collectivités LGBTQ+.

En 2020, les destinations du Bal de Neige seront plus diversifiées que jamais. À Ottawa : Marché By, Centre-ville Rideau, patinoire du canal Rideau, rue Sparks, rue Bank, Le Glebe, Place Marion-Dewar, parc de la Confédération ainsi que la rue Preston. À Gatineau : Domaine des flocons, ruisseau de la Brasserie et Musée canadien de l’histoire. Plus de 40 partenaires font partie de la programmation du Bal de Neige 2020.

Profitez des incontournables plaisirs du Bal de Neige, comme la glissade sur tube au Domaine des flocons, le patinage sur le canal Rideau et les magnifiques sculptures de glace sur la rue Sparks. La programmation culturelle, sportive et gourmande fera le bonheur de tout un chacun… Aimer l’hiver au grand air ET bien au chaud à l’intérieur… C’est aussi ÇA le Bal de Neige.

Cette année, on touchera plusieurs thématiques : arts et culture ; diversité culturelle et inclusion, plus particulièrement la communauté LGBTQ2+ (Fierté hivernale: 2e week-end) ; programmation autochtone contemporaine (En 2020, à l’occasion du 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la Confédération, le rôle déterminant joué par la Nation métisse sera mis en lumière dans le cadre du Bal de Neige) ; la diversité culinaire de la région de la capitale du Canada et la 50e saison de patinage sur le canal Rideau. Décidément, on ne saura plus où donner de la tête!

La Fierté hivernale

Ce que les gens ne savent peut-être pas, c’est que du 4 au 9 février, donc durant le Bal de Neige, il y a le week-end de la diversité, durant lequel se tiendra notamment la Fierté hivernale ! Comme en été, sauf que c’est en hiver et c’est organisé par la Fierté dans la Capi-tale. « C’est notre 2e édition de la Fierté hivernale, et cette année nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Patrimoine canadien dans le cadre du Bal de Neige. La Fierté hivernale est constituée de célébrations pour tout le monde avec un accent particulier sur les familles et les jeunes 2SLGBTQ+. Il y a des activités intérieures aussi bien qu’extérieures », de dire Davy Sabourin, président du conseil d’administration de Fierté dans la Capitale.

« On encourage les gens à sortir et à interagir avec la communauté à travers des activités hivernales festives pour toute la famille, des spectacles et plus encore, poursuit Davy Sabourin. On invite les gens à enfiler leurs articles de la Fierté les plus chauds et les plus

colorés pour braver le froid et réchauffer la région en célébrant la diversité 2SLGBTQ+. C’est aussi une occasion de briser l’isolement que l’hiver peut apporter pour plusieurs et ainsi unir notre communauté tout au long de l’année, qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid! »

À quoi doit-on s’attendre alors lors de cette Fierté hivernale? À des expositions d’œuvres d’art créées par des jeunes queer et trans, suivies d’une réception pour les jeunes, avec animations telles que drag jeunesse et du chant, du slam et de la poésie. Il y aura aussi, comme en été, un échange de vêtements pour jeunes « qui est l’une des activités les plus populaires : les gens et surtout les jeunes sont invités à donner leurs vêtements et/ou les échanger – cela offre un endroit sûr pour que les jeunes s’expriment et soient eux-mêmes», continue Davy Sabourin. On pourra aussi assister à une série de conférences. Une réception festive hivernale comprendra des spectacles de drags et burlesques et l’on finira la soirée avec des DJ. Et il y aura le retour de la marche hivernale qui prendra une toute nouvelle tournure cette année ! Mais c’est une surprise qui reste à être dévoilée.

«Nous sommes aussi heureux du partenariat avec l’association des commerçants de la rue Bank (Zone d’amélioration commerciale) dans le cadre de leur festival Feu & Glace (Fire & Ice), souligne M. Sabourin. Des sculptures de glace à l’effigie de la communauté 2SLGBTQ+, en lien avec le Leg du village qui met en lumière l’histoire des communautés queer et trans à Ottawa. Il y aura également des drags sur patin (Drags on Skate) sur une patinoire extérieure qui sera installée en plein milieu de la rue Bank, et sur laquelle les couleurs de l’arc-en-ciel rayonneront».

À noter que la programmation complète de la Fierté hivernale sera lancée au début janvier 2020.

Bref, le message est clair : on va fêter fort à Ottawa et Gatineau, il y aura des activités pour tout le monde afin de rejoindre une clientèle des plus variées qui soient! Le Bal de Neige, c’est le rendez-vous de l’hiver dans la région de la capitale du Canada.

Infos :

www.capitalpride.ca

www.tourismeottawa.ca

www.canada.ca/baldeneigebankstreet.ca/fireicefestival

www.villagelegacy.ca

www.canada.ca/baldeneige