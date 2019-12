Verrou connectée Alfred avec clavier intégré

Les serrures connectées sont des dispositifs que l’on retrouve fréquemment dans le marché du logement intelligent. Les fonctionnalités sont souvent similaires mais la serrure connectée Alfred se distingue, de notre point de vue, par son clavier intégré, le tout fonctionnant en Z-Wave et potentiellement utilisable sans connexion internet chez vous selon les cas d’utilisation.

La serrure connectée Alfred est un dispositif présenté par une entreprise canadienne lors du CES 2019 permettant de verrouiller ou déverrouiller votre porte d’entrée par différentes méthodes, en local avec son téléphone ou en tapant le bon code sur le clavier intégré sur la serrure, mais aussi de l’autre côté de la planète grâce à sa communication avec le protocole Z-Wave et l’utilisation d’un système adapté.

Ce dispositif pourrait être exploité pour un usage personnel pour donner accès à des membres de sa famille, des amis, ou professionnels (personnel de ménage, peintre, jardinier, plombier etc). Il pourra également être utile pour un usage professionnel comme par exemple de locations courtes durées (comme Airbnb ou Booking) ou pour du coworking. Chaque personne peut avoir un code d’entrée unique, afin de donner des accès différents à chacune.

Comment celle-ci fonctionne ?

La technologie de cette serrure est le Z-Wave, celle-ci ne dépend donc pas d’une connexion internet et peut fonctionner en local, avec une box domotique compatible. Car oui, même si de nombreux utilisateurs possèdent une connexion internet, il existe des projets spécifiques, se privant du cloud et optant par exemple pour une gestion locale ou par GSM. Une utilisation classique sera toujours possible avec une clé physique.

Vendue chez Rona et Reno-Dépôt. Prix 299,99$