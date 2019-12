Produit par le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ), l’organisme diffuse par le biais des Éditions saphiques du RLQ, un deuxième ouvrage, après L se racontent, un collectif de nouvelles publié l’an dernier. Cette année, c’est à travers une bande dessinée, illustrée par Mathilde Houisse, que le RLQ désire mettre de l’avant les femmes de la diversité sexuelle. Désirant véhiculer des histoires authentiques et positives, Lesbo-Queer suit la rencontre amoureuse de Camille et Winema, du coup de foudre à la naissance de leur premier enfant. «L’ouvrage est né d’un besoin de se doter d’un outil éducatif, ludique et représentatif, portant sur les réalités des femmes LGBTQ+», explique l’organisme. «Souvent invisibilisées dans notre société, les femmes LGBTQ+ manquent de modèles et la littérature n’y échappe pas». Ainsi, Lesbo-Queer aborde des enjeux qui demeurent souvent dans l’ombre, comme l’éducation sexuelle, les violences faites aux femmes, la lesbophobie et la lesboparentalité.