Prix remis lors de la 15e édition du Gala Arc-en-Ciel

Présentée par le Conseil québécois LGBT, la 15e édition du Gala Arc-en-Ciel s’est tenue à Montréal, le samedi 16 novembre dernier, dans la Salle de la Commune du marché Bonsecours.

La comédienne Debbie Lynch-White animait cette soirée où la ministre de la justice Sonia Lebel (responsable de la lutte contre l’homophobie et de la transphobie) et la mairesse de Montréal, Valérie Plante se sont adressées à l’assistance composée de nombreux bénévoles, militant-e-s et personnalités issu-e-s des communautés LGBTQ+ et leurs allié-e-s. La comédienne Debbie Lynch-White animait cette soirée où la ministre de la justice Sonia Lebel (responsable de la lutte contre l’homophobie et de la transphobie) et la mairesse de Montréal, Valérie Plante se sont adressées à l’assistance composée de nombreux bénévoles, militant-e-s et personnalités issu-e-s des communautés LGBTQ+ et leurs allié-e-s.

Outre le grand prix du CQLGBT remis à Karine Solene Espiñeira (comme nous l’annoncions le mois dernier, lors de notre entrevue avec cette dernière), trois prix d'excellence ont été remis lors de la soirée.

• Radio Centre-Ville Montréal, qui célèbre cette année ses 40 ans, a remporté le prix du partenaire.

• Valérie Mallamo qui milite au sein de la Coalition des familles LGBT a remporté le prix bénévole de l’année. Plus de 8000 personnes ont été formées par Valérie au fil des ans.

• Fierté Val-d'Or a remporté le prix du meilleur projet de l’année. Rappelons que Fierté Val-d’Or a organisé son premier festival de la Fierté LGBTQ+ en mai dernier. L’événement qui faisait une place de premier plan aux autochtones, a attiré plus de 1600 personnes. Un bel exploit. «Pour nous c’était vraiment important de mettre en avant-plan les premières nations justement parce que Val d’Or est un territoire anichinabé. C’était primordial pour nous d’avancer vers une réconciliation et de démontrer qu’ensemble nous pouvons faire de grandes choses pour la communauté. Ce qui est plaisant, c’est que la chef autochtone de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, était là pour la prière d’ouverture du festival et on a aussi eu des danseurs traditionnels à la journée communautaire», a rappelé Maryse Ouellet qui a déjà annoncé qu’il y aura un deuxième festival de la Fierté LGBTQ+ en 2020.

Quant à Joe Ducharme, elle a remporté la bourse Heffernan-Greenbaum grâce à son travail d'étude!