Des vidéoclips queer de chansons de Noël (Partie 1)

Les centres commerciaux et la radio jouent en boucle toutes les mêmes 30 chansons de Noël jusqu'à ce que vous ayez presque envie de vous boucher les oreilles. Cette année, nous avons pensé vous offrir un cadeau pour rendre votre journée de Noël «plus gaie» : notre liste musicale de vidéos de chansons queer de Noël.

La plupart de ces chansons de Noël sont ouvertement gaies dans leur contenu lyrique ou ont un créateur gai ou bisexuel ou qui allait sortir du placard éventuellement. Faites-nous savoir si vous les aimez autant que nous...

Les drags de RuPaul…

En 1997, il y a 22 ans — et bien avant la première saison de la phénoménale série RuPaul’s Drag Race—, la légendaire drag RuPaul a probablement sorti le tout premier album queer de Noël au monde intitulé Ho Ho Ho. Il s'agit d'un mélange de treize classiques de Noël avec une touche RuPaul. Parmi nos favoris se trouve la chanson Funky Christmas (Christmas At My House] qui présente une interprétation du poème de Clement Clarke Moore «Twas the Night Before Christmas». Malheureusement, aucun vidéo clip pour ces chansons…

Mais de 2015 à 2018, quatre séries de chansons de Noël — les Christmas Queens albums — ont été produites, reprenant ou modifiant les grands succès des fêtes. Peu connues au Québec, hors du cercle des fans finis de RuPaul, plusieurs de ces versions sont excellentes et assorties de clips parfois hilarants et dont la production est très professionnelle…

Voici donc, pour débuter, nos 15 chansons préférées du lot (qui en compte à date plus d’une quarantaine).

1. LET IN SNOW - Christmas Queens

2. THIS IS HOW WE JEW IT par Detox

3. WHITE CHRISTMAS par Ginger Minj

4. WE THREE QUEENS par Manila Luzon, Peppermint et Alaska Thunderfuck

5. LITTLE DRUMMER BOY par BeBe Zahara Benet

6. DEAR SANTA, BRING ME A MAN par Alaska, Courtney Act et Willam

7. IT'S A WONDERFUL TIME OF THE YEAR par Manila Luzon

8. TWELVE (12) DAYS OF CHRSTMAS par Katya

9. JINGLE BELLS par Sharon Needles

10. EVERYDAY IS CHRISTMAS par Alaska Thunderfuck

11. NAUGHTY OR NOICE par Phi Phi O'hara

12. SLAY BELLS par Manila Luzon

13. TOYLAND par Miss Fame

14. WORKING HOLIDAY par Manila Luzon et Alaska Thunderfuck

15. SILENT NIGHT par Michelle Visage

Plus 20 autres chansons d'autres artistes, pour un total de 35 morceaux à apprécier parfois au second degré.

16. DEAR SANTA ( BRING ME A MAN THIS CHRISTMAS) par The Weather Girls

Le groupe The Weather Girls (qui comptait à l’origine Martha Wash et Izora Rhodes) est principalement connu pour son méga succès It's Raining Men. Dès sa sortie en 1982, la chanson remporte un succès éclatant et devient un symbole des revendications féminines et noires-américaines, mais elle est aussi très rapidement adoptée par la communauté gaie américaine qui en fait un hymne LGBT. Sous le nom des Weather Girls, les deux chanteuses sortent d’autres chansons qui remportent un succès, entre autres, Dear Santa (Bring Me a Man This Christmas) dont la vidéo est hyper camp et, en ce sens, très gaie…

17. THAT'S CHRISTMAS TO ME par Pentatonix

Pentatonix est un groupe a capella originaire d'Arlington au Texas, composé de cinq chanteurs dont deux, Mitch Grassi et Scott Hoying, sont ouvertement gais. Tiré de l’album The Best of Pentatonix Christmas, voici That’s Christmas. La chanson est magnifique —leur voix également —, et elle d’écoute facilement en boucle...