Des vidéoclips queer de chansons de Noël (partie 2)

Les centres commerciaux et la radio jouent en boucle toutes les mêmes 30 chansons de Noël jusqu'à ce que vous ayez presque envie de vous boucher les oreilles. Cette année, nous avons pensé vous offrir un cadeau pour rendre votre journée de Noël «plus gaie» : notre liste musicale de vidéos de chansons queer de Noël.

18. STAINED GLASS WINDOW, tirée de l’album Merry Christmas, Mr. Fields par Michael Angelakos

En 2016 Michael Angelakos, le chanteur du groupe Passion Pit dévoilait Merry Christmas, Mr. Fields, un superbe vidéo musicale d’une quarantaine de minutes où l’on retrouve une très belle chanson, Stained Glass Windows qui a des réminescence d’un chanson des années 1940 : Christmas In Your Arms.

Pour l'album vidéo complet:

19. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU par Steve Grand

20. ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU par La Voix and The London Gay Big Band

All I Want for Christmas de Mariah Carey et Walter Afanasieff est la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps, la chanson la plus écoutée sur Spotify ainsi que la chanson de Noël étant classée le plus de fois n°1. Plusieurs personnes l’ont reprise, dont Steve Grand (qu’on a pu voir l’été dernier à Montréal lors de la fierté) qui en a fait une version gaie et la drag britannique La Voix, qui est accompagnée sur la vidéo du London Gay Big Band…

21. SEXY SANTA (THE GAYEST SONG OF THE YEAR) par Kiki





Une curiosité délicieusement kinky, trouvée sur YouTube et qui vous mettra un sourire au visage…

22. HOMO CHRISTMAS par Pansy Division

Qui a dit que les traditions se perdaient? Pas le groupe de rock alternatif gai Pansy Division! En 1995, les membre du groupe voulaient vraiment être «notre cadeau» de la fin d’année.

23. BOOBS FOR CHRISTMAS par Edna Jean Robinson

Dans cette ballade culottée de Noël sur l’envie de gros seins, la drag queen Edna Jean Robinson incarne une femme désespérée qui veut une augmentation mammaire pour Noël. La chanson porte la marque de cette populaire reine de la nuit, à Dallas, avec ses paroles ludiques et politiquement incorrectes.

24. LAST CHRISTMAS par Wham!

En décembre 1984, lorsque cette chanson est sortie, George Michael était encore dans le placard, mais comme la célèbre chanson Last Christmas, écrite et produite par George Michael et interprétée par le duo Wham se retouvent sans doute sur toutes les listes de chansons de Noel les plus gaies… La voici qui ouvre notre liste de Noël. 35 ans après sa sortie, le clip vidéo de la chanson vient d’être remasterisé en version 4K. Une remise au goût du jour qui devrait ravir les amateurs des années 80, puisqu’elle offre une vue imprenable sur l’ambiance qui régnait alors dans ces années-là : coiffures improbables, couleurs criardes, épaulettes …

25. DO THEY KNO IT'S CHRISTMAS par Band Aid

Composée par Bob Geldof et Midge et enregistrée en une seule journée, Do They Know It's Christmas? (Savent-ils que c'est Noël ?) mettait en vedette une quarantaine d’artistes, dont George Michael, Boy George de Culture Club et Spandau Ballet. Cette chanson emblématique a été réenregistrée à trois autres reprises (en 1989, 2004 et 2014) : les deux premières pour lutter contre la famine dans le monde et la dernière pour amasser des fonds pour venir en aide aux victimes de l’Ebola en Afrique. Mais avouons que la version originale demeure encore et toujours la meilleure d’entre elles, même 35 ans plus tard!

26. THANK GoD IT'S CHRISTMAS par Queen

Écrite par Brian May et Roger Taylor, Thank God It's Christmas est la seule chanson de Noël du groupe Queen. À sa sortie, la chanson est resté dans le top 40 des succès anglais pendant 6 semaines durant la période Noël-Nouvel An 1984, comme 45 tours. La chanson apparaît finalement, en 1999, sur la compilation Greatest Hits III. Elle a également été couplée avec le simple A Winter's Tale de l'album Made in Heaven sorti en 1995.

27. LESBIAN CHRISTMAS SONG par Stevie et Lisa





Une curiosité «au naturel» sur le réseau de partage de vidéos d'une Youtoubeuse et de son amie, la chanteuse folk Lisa Halling, dont la popularité ne cesse de croitre...

28. JINGLE BELL ROCK par k.d. Lang

Cette rareté de k.d. Lang est tirée de l'émission spéciale de Noël du Pee Wee's Playhouse...

29. SPLITS ON CHRISTMAS TREES par Todrick Hall

Chanteur, acteur, directeur, chorégraphe, artiste, drag queen et Youtubeur américain, Todrick Hall s'est fait connaître quand il a auditionné pour la 9ème saison d'American Idol où il a atteint les demi-finales. Depuis lors, il exerce ses talents à Broadway et sur YouTube. Il a fait la couverture de l’édition d’août 2018 de Fugues. Pour cette chanson de Noël sur les splits sur l’arbre de Noël (eh!??!??), il est accompagné de son ami et chanteur Chester Lockhart.

30. WHAT IF SANTA IS GAY? par Rickard Söderberg

De l’album et du film «Make the Yuletide Gay» par Rickard Söderberg

31. BABY IT'S COLD OUTSIDE par GLEE





Baby, It's Cold Outside est une chanson de l'épisode "Un miracle de Noël", interprétée par Kurt et Blaine à la Dalton Academy. Blaine demande à Kurt d'arrêter de travailler autant et de l'aider à répéter un duo qu'il va chanter à Kings Island, un parc d'attraction à Cincinnati. Après la chanson, Blaine dit à Kurt qu'il est "meilleur que la fille ne le sera". Alors que Blaine quitte la pièce, Will Schuester vient voir Kurt et celui-ci lui avoue qu'il est attiré par Blaine. La chanson est présente sur l'album «Glee: The Music, The Christmas Album».

32. STEP INTO CHRISTMAS par Elton John

Grand succès d’Elton John, dont il en a composé la musique, Step into Christmas figure maintenant parmi les classique pop des chansons de Noël favorites du XXe siècle. Néanmoins, lorsqu’elle fut endisquée sur un 45 tours, en 1973, elle n’engendra pas le succès espéré. Il aura fallu attendre quelques années de diffusion pour qu’enfin, elle se classe parmi les meilleures chansons de Noël. En 2009, elle devenait la neuvième chanson de Noël la plus jouée au Royaume-Uni.

33. CHRISTMAS IS HERE par Bearforce1

Un avant-goût d’Elevation Tremblant? Cette chanson fera craquer votre fibre nostalgique. Rythme disco, esprit camp est des ours, en voulez-vous en voilà!

34. COMING OUT CHRISTMAS par London’s Gay Man Chorus

Ahh, la chanson de Noël gaie parfaite. Sortir du placard est toujours une inconnue. On ne sait jamais comment les parents vont réagir. Et pour réduire les risques, pourquoi ne pas le faire lors des fêtes de Noël… avec cette vidéo? Les voix de la chorale des hommes gais de Londres sont superbes et les paroles sont charmantes sans potentiel de choquer.

35. CHRSIMAS TREE par Lady Gaga

Sortie en 2008, en téléchargement numérique Christmas Tree est la version irrévérencieuse, vulgaire et farfelue d’une Gaga (avant l’immense succès qui allait venir) sur le temps des fêtes et les parties intimes des demoiselles.