«Comme Aladin» de Téo Lavabo

Avec le titre «Comme Aladin», Téo Lavabo s’est illustré dans «La France a un incroyable talent». Depuis lors son clip cumule près de 400 000 vues sur YouTube.

Né des eaux du Lac d’Annecy, le père de Téo se nomme Patrice Lavabo et sa mère Evelyne Bidet. Ils se sont rencontrés dans les années 1990 sur un air de Vincent Lagaf, ils se sont aimés, et ont sans doute oublié de tirer la chasse sur cette anomalie que cet avorton, ce têtard qu’ils considèrent désormais comme leur plus belle erreur.

Téo Lavabo est le personnage que s’est créé Téo Jaffre, pour des parodies de clips qu’il a développé avec son meilleur ami et associé dans leur studio photo et vidéo à Annecy. Avec une trentaine de clips au compteur, ils réalisent aujourd’hui toutes sortes de vidéos promotionnelles pour de grandes marques, des entreprises, des artistes ou des particuliers.

Ils ont commencé à faire des parodies de clips pour montrer ce dont ils étaient capables. Puis Téo postule à son émission fétiche La France a un incroyable talent, avec «Comme Aladin» ou Téo parle du phénomène des applications de rencontres gaies. Comme beaucoup, il voit ça comme un catalogue sans fin où l’on se dit qu’on va toujours trouver mieux. «Et particulièrement dans le milieu gay où on t’envoie une photo de bite avant de t’envoyer sa tête»…

Plus d’infos: www.teolavabo.fr