Décès du légendaire producteur William Higgins

Le producteur, réalisateur et fondateur des studios William Higgins et Catalina est mort d’une crise cardiaque dans sa résidence, à Prague. Il avait 77 ans.

C’est le site back2stonewall qui a révélé que le producteur et réalisateur américain, de plus de 150 de films pornos gais, est mort à Prague, le samedi 21 décembre 2019. Il avait 77 ans.

Artisan d’une longue et vigoureuse carrière qui a débuté en 1974 aux États-Unis et qui contribué à façonner l’imaginaire érotique de millions d’hommes gais et engendré de nombreux succès porno comme The Boys of Venice, The Class of '84, These Bases Are Loaded, The Best Little Warehouse in L.A., Sailor in the Wild, Cousins, Big Guns, A Married Man, Pacific Coast Highway ou Pizza Boy: He Delivers et plusieurs autres

Higgins aimait répéter qu’il s’était lancé dans la porno car il «trouvait les productions de l’époque si mauvaises qu’il ne pouvait que faire mieux !» . Il a fait ses débuts de réalisateur et producteur à Fort Lauderdale, en Floride. À l’époque la plupart des distributeurs de films pornographiques, mêmes les studios Falcon, refusaient d’expédier leurs films dans les états du sud, à cause de strictes lois anti-pornographie en vigueur.

Higgins fonde, en 1978, le mythique studio Catalina qui vit débuter un certain ChiChi LaRue, en tant qu’assistant. Rappelons que dans les années 70, produire ce type de films était interdit et dès la première année d’activité du studio Higgins a été arrêté et ses locaux perquisitionnés par le FBI. Des accusations qui seront abandonnées par la suite. Refroidi par un énième épisode judiciaire, en 1988, William Higgins entreprend un voyage autour du monde, pour trouver un environnement plus tolérant aux tournages de films porno.

Après un court séjour en Australie et en Thaïlande, il s’établit quelques années à Amsterdam, où il opéra un populaire sex-shop, avant de choisir de s’établir de manière permanente en République Tchèque à Prague où il dit sentir une plus grande acceptation sociale. Selon lui, le communisme avait fait des merveilles et dédiabolisé le rapport au sexe chez les Tchèques. «Les gens ont une sexualité bien plus libérée qu’aux États-Unis. Tant que tu les paies bien, ils s’en foutent !», confiait-i d’ailleurs au magazine Têtu, en 2012.

En 1993, il y ouvre un important club gai au cœur de la ville dans un immeuble du quartier Smíchov qu’il acquiert. On y trouve cabines de projection porno, des gloryholes, un populaire donjon SM et le siège de son studio porno. Très vite, Higgins devient — avec George Duroy, fondateur des studios BelAmi — le spécialiste du porno gai venu de l’Europe de l’est.

En plus de 40 ans d’une vie pornographique, il a défié l’Amérique puritaine, déshabillé des soldats russes croisés dans la rue et fut soupçonné d’être un espion de la Stasi. Il a fait tourner les légendaires stars porno comme Jack Wrangler, Kip Noll, Rick Donovan, John Davenport, Jeff Quinn, Jan Dvorak, Mike Henson, Jon King et quelques légendes du porno hétéro (dont Peter North) dans leurs premiers films gais.

Il nous avait confié en entrevue téléphonique, en 2008, qu’il n’avait pas idée que l’industrie de la porno se développerait à ce point pour devenir une industrie planétaire et que l’internet allait prendre une aussi grande place dans sa distribution.

«Quand j'ai commencé, il y avait, je ne sais pas, quatre ou cinq personnes à Los Angeles, cinq personnes à San Francisco, peut-être quatre personnes à New York - et tous travaillaient à temps partiel, sauf pour les gars de San Francisco. Qui aurait pu croire que cette si petite industrie allait grossir autant? Mais, croyez-moi, les années 1980 ont été la grande période de profit. Nous ne nous en rendions pas compte, mais cela s'est avéré ainsi.»

Il a connu les films en 8mm, l’âge d’or de la VHS et aura réussi le tour de force de survivre à l’ère numérique, contrairement à de nombreux studios.

Crédits photos : William Higgins, Facebook.